FOTOD | Koolikiusamine ei ole okei! Ott Tänak ja teised Eesti sportlased näitasid oma meelsust

Nende ja paljude teiste Eesti sportlaste, sealhulgas Gerd Kanteri, Allar Raja, Julia Beljajeva, Ott Kiivikase, Janek Õiglase ja paljude teiste videosid saab vaadata kodulehel www.eok.ee/valgekaart ja EOK Facebooki lehel “Olen Olümpiafänn” www.facebook.com/Olympiafann. Samuti kutsuvad paljud teised Eesti sportlased ja meeskonnad EOK eestvedamisel oma sotsiaalmeedialehtedel täna päeva vältel ilmuvate postitustega valge kaardiga üles kiusamist märkama ja sekkuma. Nende videote ja fotode ainel on hea kiusamise teemadel rääkida ka oma laste, õpilaste või sõpradega.

Aasta meessportlane 2018 ja odaviske EM-pronks Magnus Kirt rääkis, et tema kodukohas Tõrvas aidati endast nõrgemaid. “Olin ka ise seitsmeaastaselt treeninguid alustades väike ja väeti. Suuremad poisid võtsid mind kiiresti enda tiiva alla ning toetasid ja julgustasid kasvama. Kui näed kiusamist kõrvalt, siis on just sinul eelis sekkuda. See teeb teise inimese elu oluliselt lihtsamaks ja kokkuvõttes teeb kogu Eestit paremaks,“ ütles Kirt.

Noorteolümpia sõudmise pronksmedalist Greta Jaanson rõhutas üksteise toetamise tähtsust. „Kui käisin põhikoolis, sain kahjuks ka omal nahal kiusamist tunda. Kõige hullem oli see, et pidin päevast päeva olema üksi. Mäletan, et ühel päeval üks minu klassiõde tuli ja kallistas mind. Tema jaoks võis see olla väike-väike tegu, aga minu jaoks tähendas see, et keegi hoolis. Kui näete, et keegi vajab abi või kannatab kiusamise all, ärge kartke sekkuda, sest kunagi ei tea, kui palju võib üks väike tegu sellele inimesele lugeda,“ lausus Jaanson.

Olümpiafestivali hõbemedalist iluuisutamises Mihhail Selevko ja Eesti iluuisukoondislane Aleksandr Selevko kutsusid kiusamise lõpetamiseks appi täiskasvanu. “Treeningul vanem tüdruk karjus noorema peale, noorem tüdruk pärast riietusruumis nuttis. Otsustasime, et nii see asi jääda ei saa, kutsusime treeneri appi selgitama ning rohkem pole sellist asja juhtunud,” rääkisid vennad Selevkod.

Audentese Spordigümnaasiumi murdmaasuusataja Tauri Kaasik valis põhikoolis narritud klassikaaslasi kehalise kasvatuse tundides oma meeskonda. “Tundsin, et niimoodi saan ka mina astuda kiusamisele vastu. Ja kui võitsime, olime kõik õnnelikud,” ütles Kaasik. Tema üleskutsega kiusamisse sekkuda ühinesid ka teised Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis õppivad noored murdmaasuusatajad.

Kiusamine on Eesti laste ja noorte jaoks suur probleem – erinevate rahvusvaheliste uuringute andmetel kogeb kooliaasta jooksul kiusamist umbes viiendik Eesti kooliõpilastest, mõnel puhul lausa iga neljas. Valge kaardi päeval tahame öelda neile, kes kiusamist pealt näevad, et palun sekkuge - just pealtnägijate reaktsioonidest sõltub kõige enam, kas kiusamine jätkub, võimendub või lõppeb. Igaüks, kes tunneb, et tahab samuti kiusamise vastu üles astuda, on oodatud postitama foto või video valge kaardi ja oma sõnumiga kiusamisse sekkuda. Kindlasti tasub lisada teemaviited: #äralasekiusata #WhiteCard #terveeestieest @Olympiafann @peaceandsport

EOK koostööpartner valge kaardi päeva projektis on sihtasutus Kiusamisvaba Kool. "Kui lugeda, mida teadus kiusamise kohta ütleb, siis üks on selge: vähendada ja peatada aitab kiusamist just kõrvalseisjate tegutsemine ohvri toetuseks!" rõhutab sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar. "Ja see kehtib nii laste kui täiskasvanute maailmas. Kui märkame, et kellelegi tehakse tahtlikult haiget - kas reaalses või virtuaalses maailmas -, siis iga märkaja võimalus ja vastutus on välja öelda, et see peab kohe lõppema."