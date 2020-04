FOTOD | Kaheksa aastat tagasi sünkroonujumises olümpiavõitjaks tulnud Venemaa modell tahab Tokyos comebacki teha

30-aastane Timanina, kes töötab ühtlasi modellina, avastas surfi enda jaoks pärast olümpiavõitjaks tulemist ning on esindanud juba Venemaa koondist surfi MK-sarjas.

"Sain aru, et elus on muudki peale sünkroonujumise," ütles Timanina RT-le. "Seega mõtlesin, mida edasi teha. Sattusin oma esimesele surfi MK-etapile eelmisel aastal juhuslikult. Läksin sinna varuvõistlejana, kuid lõpuks valiti mind koondisse, kuigi ma olin võistelnud inimeste vastu, kes on surfanud 10 või isegi 20 aastat."

"Muidugi ma tahaksin olümpiale minna - ma olen Jaapanisse minemisest alati unistanud," jätkas ta.

"Surf on minu jaoks avanud täiesti uue maailma: vabadus, ookean, päike, sina üksi laine peal, üksinda looduses. Keegi ei aja sind kepiga taga nagu sünkroonujumises. Avastasin, et see on täpselt see, mida ma vajasin."

Timanina tunnistas, et enamus tema sissetulekust tuleb modelli- ja meediatööst. Instagramis on tal 118 000 jälgijat.

"Kui ma spordist lahkusin, muutusin ma avalikus ja sotsiaalses elus palju aktiivsemaks. Lõpetasin Ostankinos (Moskvas telekool - toim) kommentaatorikursused, palkasin PR-esindaja ja minust sai Venemaal tuntud inimene. Ma tahtsin saada meediapersooniks, et ma saaks sellega raha teha. See töötas. Nüüd tuleb mu põhisissetulek reklaampildistamistest ja Instagramist."