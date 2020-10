FOTOD JA VIDEO | Siim ja Kristiin Veri: sportlik elustiil on maraton, mitte sprint

Siim on tegelenud kulturismi ja fitnessiga kui elustiiliga aastast 2008. Võistlustasemel kulturismiga alustas 2009. aastal. Siimu naine Kristiin Heleen Veri viljeleb tipptasemel bikiinifitnessi. Tema alustas kulturismi ja fitnessiga 2014. aastal.

Mõlemad olid noorest peale huvitatud jõutreeningutest, toitumisest ja keha välimuse, keha kompositsiooni muutmisest, seega oli kulturismi ja fitnessini jõudmine teatud kujul täiesti loogiline ja orgaaniline protsess. Kulturismis ja fitnessis võistlemine pole nende jaoks olnud kunagi eesmärk omaette. Tegemist oli pigem lisandväärtusega ja väljundiga sellele elustiilile, mille raames lisaks vaimse poole arendamisele sihivad nad progressiivset arengut kehalistes võimetes.

Esimest korda kohtusid nad 2015. aastal Audentese spordiklubi jõusaalis. „Eelneva huvita selle valdkonna vastu poleks tõenäoliselt meie suhet üldse olemaski,” tunnistavad nad naeratades.

Hea füüsiline vorm ja kehalised võimed on mõlemale andnud juurde enesekindlust. Kaasnevad tervisehüved annavad igapäevaselt juurde produktiivsust. Loomulikult kahanevad erinevate terviseriskide tõenäosused ja seeläbi suureneb ka prognoositav kvaliteetselt elatud eluiga.

„See, et me mõlemad selle hobiga ühiselt tegeleme, on terve meie igapäevaelu teinud palju sujuvamaks meie suhtes: teeme koos tihti trenni ning mõistame paremini teineteise söömisharjumusi ja muid huvisid. Koos on ka palju kergem hoida regulaarset treeningrutiini ja tervislikke toitumisharjumusi. Kui üks partneritest on elustiililt väga ebatervislik, siis paratamatult juba alateadlikult mõjutab see partneri käitumisharjumusi märgatavalt,” ütlevad Siim ja Kristiin.



Foto: Siim Kinnas



Kaaslasele kaasa elamine on paari sõnul väga ärev protsess, kuid samal ajal on ka seda ise võistlemine. Pigem on need tunnetuslikult natuke erinevad, kuid mõlemad tekitavad elevust ja närvipinget. Kui üks saab oodatud tulemuse, aga teisel võib-olla ei lähe nii hästi, on Siim ja Kristiin teineteisele toeks ja mõistavad nende tulemustega kaasnevaid emotsioone, sest need on paratamatud ja arusaadavad. Samuti tuletavad nad teineteisele meelde, et sellel alal võistlemine on hobi, mitte karjäär. „Võistlustulemused ei domineeri meie isiksusi ega seda, kes ja millised me oleme. Oluline on protsess ja elustiil, võistlustulemused on tagajärg elustiilile,” ütlevad nad.