FOTOD JA VIDEO | Olümpiatuli jõudis pidulikult Jaapanisse. Tseremoonial pealtvaatajaid ei olnud, küll aga trobikond fotograafe

Tseremoonia viidi läbi pealtvaatajateta, kuid ajal, mil rahvakogunemisi soovitatakse rangelt vältida, tulid siiski külg külje kõrvale kokku sadakond fotograafi.

Lennuk tõrvikuga saabus Jaapanisse pooltühjana, sest olümpia korralduskomitee loobus plaanist saata tulele vastu kõrgetasemeline delegatsioon, kuhu pidid kuuluma ka korralduskomitee esimees Yoshiro Mori ja riigi olümpiaminister Seiko Hashimoto.

Olümpiatuli läheb tuurile esmalt tsunamist ja maavärinast räsitud Tohoku regiooni. Tõrvikutuur kuulutatakse ametlikult välja 26. märtsil Fukushimas toimuval tseremoonial. 121-päevasel teekonnal läbib tõrvik mitmeid Jaapani kuulsaid vaatamisväärsusi nagu Fuji mägi, Hiroshima mälestuspark ja Kumamoto loss.

Korraldajad on pannud inimestele südametele, et nad tõrvikujooksu teekonda üle ei rahvastaks. Jooksjatel ja teistel asjaga seotud ametnikel kontrollitakse pidevalt kehatemperatuuri ja jälgitakse nende tervislikku seisundit.

Tõrvikujooks pidi toimuma ka Kreekas, kuid rahvakogunemiste vältimiseks jäeti see sootuks ära.

Olümpia korraldajad on viimastel nädalatel korduvalt rõhtuanud, et mängud saavad 24. juulist 9. augustini kindlasti toimuma, kuigi muu maailma sport on koroonaviiruse puhangu tõttu pausile pandud.

Paljud nimekad sportlased on öelnud, et olümpia korraldajad panevad nende elud ohtu, sundides neid edasi harjutama tingimustes, kus avalikud asutused on suletud ja nakatunuid palju.