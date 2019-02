FOTOD ja VIDEO: Eesti langevarjurid püstitasid Floridas uue Eesti rekordi

Rekordiprojekti koordineerinud Eesti Langevarjuklubi instruktori Kaido Raudvere sõnul oli uus rekord üks samm edasi 2017. aasta jaanuaris Portugalis püstitatud suure kujundi rekordist. Tookord oli osalejaid rohkem, 28, kuid vabalangemises moodustati ainult üks kujund. „Seekord võtsime ette keerulisema väljakutse teha taevasse ühe hüppe jooksul kaks erinevat mustrit. Selles kategoorias seni rahvusrekord puudus. Eriti hea meel on muidugi selle üle, et saime uue rahvusrekordi sündi tähistada vahetult Vabariigi aastapäeva eel.“ Raudvere järgmine suurem plaan on organiseerida 40-st langevarjurist koosnev rekord kahe aasta pärast Eestis. „Asume läbirääkimistesse Õhuväega, et saaksime kasutada nende uusi lennukeid M-28.“

Eestlasi treeninud Pete Allum on omal alal üks maailma tippe, olles alates 1979. aastast sooritanud üle 33 tuhande langevarjuhüppe. Eesti rekordis sai ta osaleda, kuna vastavalt Rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) reeglitele võib suurte kujundite rahvuslikes rekordites osaleda ka teatud protsent välismaalasi – kui palju, on iga riigi enda otsustada. Eesti Lennuspordi Föderatsiooni otsusel võib kujundis olla üks välismaalane, olenemata kujundis osalevate inimeste üldarvust.

Suurima vabalangemises tehtud kujundi maailmarekord pärineb 2006. aastast, mil Taimaa kohal 400 maailma parimat langevarjurit hiiglasliku mustri moodustasid