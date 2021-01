FOTOD ja BLOGI | Aasta sportlasteks kuulutati Ott Tänak ja Martin Järveoja, auhinna teenisid ka Anna Levandi ning Kelly Sildaru

Spordiaasta tähed 2020

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-aasta-sportlane-ott-tanak-oli-ebareaalne-aasta?id=92156371

„Aasta sportlane 2020“ Kristjani pälvisid Ott Tänak ja Martin JärveojaEesti Olümpiakomitee telegalal „Spordiaasta Tähed 2020“ kuulutati aasta sportlase auhinna laureaatideks rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja.2020. aastal anti tavapärase kolme – aasta naissportlase, meessportlase ja võistkonna – asemel välja üks ja ainus Kristjan – aasta sportlane, kelleks võis olla nii individuaalsportlane kui ka tiim. Tänak-Järveoja edestasid teisi nominente rahvahääletusel ja ajakirjanike hääletusel ning said spordiorganisatsioonidelt teise koha. Kokkuvõttes tõi see meie rallipaarile aasta sportlase Kristjani.Ott Tänak tänas kõiki toetajaid tunnustuse eest. „Ütleks, et on olnud ebareaalne aasta. Loomulikult on olnud üleüldiselt keeruline, aga samamoodi on see mõjutanud sporti ning kõik, mis sel aastal toimus – raske oli järge pidada. Peaksime olema õnnelikud, et autosport kui selline toimis ja võistlused suudeti ära korraldada. Otseselt sarjatunnet oli raske tekitada, me kunagi ei teadnud, mis tuleb, mis ei tule, millal tuleb – sellepärast pidime võtma võistlus korraga. Selle tõttu oli kogu see aasta ka väga teistmoodi. Loomulikult ei saa loota, et nii kui aastanumber muutub, muutub kõik loomulikumaks, aga sellegipoolest teeme enda poolt kõik selleks et saaksime vähegi normaalsema elu juurde tagasi tulla ja oma eluga edasi minna. Olge kõik terved, olge hoitud ja loomulikult edukat uut aastat!“Martin Järveoja lisas, et aasta on olnud õpetlik. „Eelkõige oli ta õpetlik just seetõttu, et me ei tohiks võtta midagi iseenesestmõistetavana. Meie kõigi suurim väärtus on tervis ja tervist me peame hoidma. Püsigem terved, sest terves kehas on terve vaim!“Tänak-Järveoja said enne koroonapausi kirja Rootsi ja Mehhiko MM-rallidelt 2. koha, pärast pausi naasti radadele võiduga esimest korda MM-sarjas peetud kodusel Rally Estonial. Pärast Monza ralli 2. kohta saadi MM-sarja hooaja üldarvestuses 3. koht, Hyundai tehasemeeskonnaga võideti meeskondlik tiitel.Teised nominendid aasta sportlase auhinnale olid tennisist Anett Kontaveit, veemotosportlane Erik Aaslav-Kaasik, iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus ning freestyle-suusataja Kelly Sildaru. Kontaveit tuli Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel kaheksa ja USA lahtistel 16 parema sekka, jõudes ka Palermo WTA turniiril finaali. Aaslav-Kaasik tuli klassis F-125 maailmameistriks. Kiibus sai Euroopa meistrivõistlustel naiste üksiksõidus seitsmenda koha ning näitas häid tulemusi GP-etapil ja Challenger-sarja võistlustel. Sildaru võitis X-mängudel kaks kuldmedalit, tulles eelnevalt ka noorte olümpiavõitjaks.Aasta sportlane ja treener selgusid rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel 34 086 unikaalset hääletajat. Samuti osalesid hääletusel 63 spordiorganisatsiooni ning 45 spordiajakirjanikku.

Aasta sportlaseks kuulutati rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja!

„Aasta treener 2020“ Kristjani pälvis Anna LevandiAasta treener 2020 auhinna teenis Eesti Olümpiakomitee telegalal „Spordiaasta Tähed 2020“ Anna Levandi, kelle juhendamisel treenib kiiret arengut näitav 17-aastane iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus.Kiibuse saavutuste hulka lõppenud hooajal kuulusid Euroopa meistrivõistluste naisüksiksõidu 7. koht, Challenger sarja etappide 1. ja 2. koht ning rahvusvahelise GP-etapi 6. koht.Anna Levandi sõnul on Kristjani nominent olla ja sealjuures valituks osutuda suur au. „See on auhind pikaajalise töö eest. Olen 20 aastat Eestimaal treenerina töötanud päevast päeva, vahel ka kuude kaupa ilma puhkuseta. Tänan oma lapsi, kellelt pole kordagi kuulnud etteheiteid: „Ema, miks veedad jäähallis rohkem aega kui kodus?“ Ma sain oma tööd teha kõik need aastad. Väga sügav kummardus minu mehele, kes mind mõistab. Ta on andnud mulle võimaluse teha tööd, mida oskan ja armastan. Kõigile on teada, et pole lihtne olla treeneri abikaasa, paljugi sätitakse minu trennide ja võistluste järgi. Tänan teda väga!“ ütles Levandi.Aasta sportlane ja treener selgusid rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel 34 086 unikaalset hääletajat. Samuti osalesid hääletusel 63 spordiorganisatsiooni ning 45 spordiajakirjanikku.

Aasta treeneriks kuulutatakse iluuisutreener Anna Levandi!

Viies aasta nominent on Erik Aaslav-Kaasik. Veemotosõitja nime kuulutas välja vormelisõitja Jüri Vips!

Aasta sportlik omavalitsus on Rakvere, EOK tunnustuse teenisid ka parimad spordiklubid ja –rajatisedEesti Olümpiakomitee auhinnagalal „Spordiaasta Tähed 2020“ kuulutati välja sportliku kohaliku omavalitsusüksuse konkursi võitja, kelleks rahvahääletusel valiti Rakvere linn. Samuti tunnustati maakondade spordiklubisid ning kuulutati välja aasta spordiobjektid.„Aasta sportlik omavalitsus“ Rakvere linn on koduks Eesti tulihingelistele spordiinimestele, rohketele spordiklubidele ja vägevatele spordiüritustele. Rakvere spordirajatiste valik on väga mitmekesine ja tagab võimaluse praegustele ja tulevastele tippsportlastele ning tervisespordisõpradest linlastele.Samuti kandideerisid tiitlile Nõo vald, Põltsamaa vald, Rae vald, Rõuge vald. Kõigi viie kandidaadi sportlikkuse tutvustused ja videoülevaated leiab EOK kodulehelt

Hyundai rallitiimi boss Andrea Adamo ja seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier annavad teada, et neljas aasta parima sportlase nominent on ralliduo Ott Tänak ja Martin Järveoja.

Eesti Olümpiakomitee telegalal „Spordiaasta Tähed 2020“ kuulutati aasta noorsportlane 2020 auhinna laureaadiks 18-aastane freestyle-suusataja Kelly Sildaru.Viiendat aastat järjest Eesti aasta noorsportlaseks valitud Kelly Sildaru avaldas auhinna üle heameelt. „Ma kindlasti ei pea ennast täna enam nii noorsportlaseks kui võib-olla kaks aastat tagasi, aga mul on siiralt hea meel see auhind vastu võtta pärast sellist omapärast aastat!“ ütles Sildaru.2020. aasta jaanuarikuus võitis tol hetkel 17-aastane Sildaru üheksa päeva jooksul kolm medalit: esmalt krooniti ta Lausanne'is pargisõidus noorte olümpiavõitjaks, seejärel võitis ta Colorados Aspenis toimunud X-mängudel rennisõidus ja pargisõidus kuldmedali.Aasta noorsportlase valivad ajakirjanikud ja organisatsioonid. Hääletusel osales 63 spordiorganisatsiooni ning 45 spordiajakirjanikku, Kelly Sildaru valisid esimeseks nii spordiorganisatsioonid kui ka ajakirjanikud.

Aasta noorsportlaseks kuulutatakse freestyle-suusataja Kelly Sildaru! Foto: Erlend Štaub

Räppar nublu annab teada, et aasta sportlase kolmas nominent on tema õde Eva-Lotta Kiibus.

Eesti Olümpiakomitee telegalal „Spordiaasta Tähed 2020“ pälvis tunnustuse Eestimaa Spordihing 2020 legendaarne ratsutamistegelane Sirje Argus.Argus on tegelenud ratsaspordi ja selle arendamisega pikki aastakümneid, omandades Eesti ratsaspordis legendi staatuse – ta on omal ajal paistnud silma hulljulge kolmevõistlejana, kapates „Viimses Reliikvias“ Agnese dublandina mööda välju, ning arendab nüüd entusiastlikult kohalikku ponisporti. Tondi Ratsaspordiklubi tegevjuhi ja treenerina ametis olevat Argust on tunnustatud korduvalt parimaks ratsatreeneriks Eestis, kes on juhendanud sadu õpilasi.Sirje Argus oli „Spordiaasta Tähed 2020“ galal Eesti tippratsutajalt Rein Pillilt auhinda vastu võttes pisarateni liigutatud. „See on uskumatult tohutu tunnustus! Nii palju on tublisid sportlasi, treenereid, spordihingesid, kes elavad spordile kaasa. Nüüd äkki mina!? Aitäh kõigile selle toetuse eest!“Argus ütles, et leiab praegusel keerulisel ajal tuge hobustelt. „Kui lähed talli ja silitad mõnd hobust või vaatad talle otsa – see on selline emotsioon, et kõik mured lähevad meelest ära ja unustadki ennast sinna talli. Nii on vist kõikide hobuseinimestega,“ rääkis Argus.Eesti Olümpiakomitee eriauhinnaga "Eestimaa spordihing" pärjatakse inimest, kes oma eestvedamisvõime ja põhimõttekindlusega on eeskujuks ja inspiratsiooniks nii spordis kui kogu ühiskonnas.Varasemalt on Spordihinge auhinna pälvinud maadlusaktivist Martin Plaser (2013), akrobaat Vello Vaher (2014), võimlemistreener Mall Kalve (2015), jäähokiaktivist Timo Tints (2016), mootorispordi muuseumi MOMU rajaja Arno Sillat (2017), Rapla korvpalli eestvedaja Jaak Karp (2018) ja poksitegelane Rein Pajur (2019).

Aasta spordihing on Sirje Argus!

Nüüd rõõmustab kuulajaid muusikapalaga Tanja. Foto: Erlend Štaub

Eesti Olümpiakomitee telegalal „Spordiaasta Tähed 2020“ kuulutati välja aasta veteransportlane 2020, kelleks valiti taliujuja Merle Vantsi.Vantsi tuli taliujumise maailmameistrivõistlusel Bledis 55-59 vanuseklassis kuuekordseks maailmameistriks, lisaks võitis ta viis hõbemedalit. Vantsi nimel on viis maailmarekordit.Merle Vantsi sõnul on tema meelishobist saanud hasarti tekitav võistlussport. „Ma arvan, et hobist ta kindlasti kohe algas, aga nüüd olen hakanud rohkem keskenduma saavutustele. Järjest tuleb alasid juurde, mida ujuda, järjest pikemaks lähevad distantsid. Need emotsioonid ju lausa panevad ujuma!“ ütles Vantsi.Vantsi on hariduselt ja elukutselt spordipedagoog, andes igapäevaselt lastele kehalise kasvatuse tunde Türi põhikoolis. Lisaks koolitundidele on ta juhendanud õpilasi edukate tulemusteni laste teatevõistlussarjas “Tähelepanu, start!” ning annab nii Türil kui Paides vesiaeroobikatunde.Aasta veteransportlase valib Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit.

Jalgpallurid Henri ja Hannes Anier annavad teada, et teine aasta sportlase nominent on nende hea sõber Anett Kontaveit. Foto: Erlend Štaub

Aasta veteransportlaseks kuulutatakse Merle Vantsi.

Vahepeal ka muusikat!

Nüüd saab sõna kultuuriminister Tõnis Lukas, kes räägib palju koroonaviirusest ning avaldab lootust, et eestlased suudavad sportides viiruse eemal hoida. Foto: Erlend Štaub

Grete Paia ja Daniel Levi Viinalass kuulutasid välja, et aasta sportlase esimene nominent on freestyle-suusataja Kelly Sildaru. Nagu saatejuhid tõdesid, siis viiest nominendist koguni kolm on sel aastal naised. Foto: Karli Saul

Esmalt teeb EOK president Urmas Sõõrumaa ülevaate aastast ning paneb kogu riigile südamele, et rahva tervist on vaja parandada.

Õhtut juhivad Kait Kall ja Eeva Esse. Foto: Erlend Štaub

Spordiaasta tähed gala on alanud! Foto: Erlend Štaub

Samuti kuulutatakse "Spordiaasta Tähed 2020" telesaates välja aasta noorsportlane 2020, aasta veteransportlane 2020, Eestimaa Spordihing 2020 ning selguvad Eesti aasta sportlik omavalitsus ning maakondade parimad spordiklubid. Lisaks antakse galal üle ka Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali tänavused aastapreemiad.Uuendusena kuulutatakse galal välja ka EOK uue konkursi „Aasta spordiobjekt 2020“ võitjad, millega soovitakse juhtida tähelepanu sportimispaikade kättesaadavusele ja olulisusele sporditegevuse edendamisel elanikkonna seas. Hinnatakse spordiobjekti terviklikkust, sealhulgas kvaliteeti, innovaatilisust, erivajadustega inimeste ligipääsu, esteetilist sobivust ümbritsevasse keskkonda, ehitise funktsionaalsust, ökonoomsust. Laureaadid kuulutatakse välja kahes kategoorias: spordiobjektid, kus saab harrastada viite ja enamat spordiala; ning objektid, kus saab harrastada vähem kui viite spordiala.

Kell 10.01 saabus meie postkasti EOK pressiteade nominentide kohta. Aasta sportlane 2020 nominendid on:· Anett Kontaveit, tennis· Erik Aaslav-Kaasik, veemotosport· Eva-Lotta Kiibus, iluuisutamine· Kelly Sildaru, freestyle-suusatamine· Ott Tänak-Martin Järveoja, autoralliAasta treener 2020 nominendid on:· Anna Levandi, iluuisutamine· Avo Keel, võrkpall· Indrek Tobreluts, laskesuusatamine