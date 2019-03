FOTOD | Eestile Miss Valentine viimaselt võistluspäevalt kolm medalit

Meistriklassi turniiril selgitati välja parimad võimlejad rõnga-, palli-, kurika ja lindikava finaalis. Eesti esinumber Carmen Marii Aesma võistles kolmes finaalis (rõngas, kurikas ja lint), millest parimaks jäi rõngakava, kus 18.350 punktiga tuli pronksmedalile. Rõngakava esimesed kaks kohta läksid Venemaa võimlejale Karina Kuznetsovale (21.500) ning kreeklannale Eleni Kelaiditile (19.100). Kurika- ja lindikavas saavutas Aesma vastavalt 4. ning 8. koha punktisummadega 17.500 ja 14.300. Kurikakava võitis Eleni Kelaiditi (20.350), kellelele järgnesid bulgaarlanna Vaya Draganova (18.850) ning Olena Diatšenko (17.750) Ukrainast, lindikava medalid said kaela Eleni Kelaiditi (17.150) Kreekast, Maria Sergejeva Venemaalt (17.100) ja Vaja Draganova (16.400). Pallikavas kaasa teinud Adelina Beljajeva lõpetas finaali 8. kohaga (15.700 punkti), medalid Ukrainasse Jeva Meleštšukile (19.000), Soome Rebecca Gergalole (18.400) ja Bulgaariasse Lachezara Pekovale (17.450).

Pronksmedali omanik Carmen Marii Aesma sõnas peale võistlust, et on tänase päevaga rahul: "Eriti olen rahul rõngakavaga, sest et sellega sain kolmanda koha ja ma olen kindlasti väga õnnelik, et ma sain kolme kavaga finaali."