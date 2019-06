FOTOD | Eesti kurlingupaar saavutas Hiinas rekordkõrge auhinnafondiga MK-etapil kolmanda koha

Poolfinaalis kaotasid Eesti sportlased Ameerika Ühendriikide võistkonnale tulemusega 5:8, kuid pronksimängus alistati Rootsi veenva tulemusega 7:4.

Eesti võistkonna mängija Harri Lill tõi välja, et niivõrd kõrgetasemelisele turniirile kutse saamine on suur tunnustus. “Teisalt ei ole siin ka midagi imestada, oleme MM-i viies võistkond. Antud võistlus oli meie jaoks esmakordne ka selles mõttes, et korraldaja tasus võistkonnaga seotud lennu- ja majutuskulud ning esimese viie võistkonna vahel läks jagamisele ka 50 000 eurot auhinnaraha,” rääkis Lill.

Hiinas Shijiazhuang linnas toimunud võistlusele tuli Lille sõnul kohale maailma absoluutne tipp. “Erinevalt MM-ist, kus teinekord võib võistkondade tase olla väga erinev, oli siin iga mäng väga tugeva vastase vastu. Näitasime Mariega taas, et meie hoog ei ole raugenud ja kindlasti lisab hea esitus siin enesekindlust järgmiseks hooajaks, kus MM’il hakatakse jagama olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte," lisas Lill.

Eesti võistkond sai alagrupis kolm võitu ja kaks kaotust ning pääses alagrupist play-off’i teisena. Alagrupis võideti Kanadat lisavoorus tulemusega 10:7, Lõuna-Koread 11:4 ja alistati kindlalt ka kahekordsed maailmameistred Ungarist 10:1. Kaotus tuli vastu võtta valitsevalt maailmameistrilt Rootsilt 5:9 ja lisavoorus jäädi alla Hiina esimesele koosseisule 8:9. Veerandfinaalis kohtusid Turmann ja Lill Hiina teise koosseisuga, keda võideti tulemusega 8:5. Poolfinaalis kaotati Ameerika Ühendriikide esindusvõistkonnale 5:8.

Eesti võistkonnaga oli Hiinas kaasas ka treener Nicole Strausak (Šveits).