FOTO | Selgus põhjus, miks snuukriäss Ronnie O'Sullivan endale "pornostaari vuntsi" kasvatas

Sotsiaalmeedias on nalja visatud, nagu näeks O'Sullivan välja nagu Mehhiko narkoparun Joaquin "El Chapo" Guzman, Freddie Mercury või 1970-ndate Ameerika pornostaar Ron Jeremy.

Great to see Ron Jeremy O'Sullivan back at the table.



Ronnie O'Sullivan#ChampionshipLeagueSnooker pic.twitter.com/hN6PCXSc3T — Grant Kennett (@KennettDoes) June 5, 2020

44-aastane inglane tunnistas, et peab vuntsi kasvatades meeles hoopis endist kolleegi ja tunnustatud kommentaatorit Willie Thorne'i. 66-aastane Hispaanias elav inglane avaldas märtsis, et tal diagnoositi leukeemia ja ta saab keemiaravi.

"Seadsin endale eriolukorra ajal väljakutse. Üritasin habet kasvatada, aga see hakkas sügelema ja mu partner soovitas hoopis vuntsi. Mõtlesin, et miks mitte, aga see on tegelikult Willie Thorne'i pärast. Ma tahtsin tema moodi välja näha, lihtsalt rohkemate juustega. Ma tean, et ta pole end väga hästi tundnud ja loodan, et temaga saab kõik korda," rääkis O'Sullivan.



Ronnie O'Sullivan says incredible lockdown tache is based on snooker legend Willie Thorne https://t.co/kVGhx0AuBY — Sun Sport (@SunSport) June 6, 2020