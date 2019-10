FOTO | 2024. aasta Pariisi olümpia logo koosneb mõjukatest sümbolitest

Logo pildiline osa kujutab endast kuldset leeki, mille sees on naisterahva - Marianne - huuled. Marianne on Prantsusmaa Vabariigi personifikatsioon alates Prantsuse revolutsiooni päevilt (1789).

"See on tehtud kolmest sümbolist, mis kõik on lihtsad ja mõjukad. Kuldmedal - spordi sümbol, leek - olümpia- ja paraolümpialiikumise ikoon ja Marianne - Prantsusmaa nägu. Need sümbolid kehastavad meie ambitsiooni asetada mängude keskmesse inimesed," seisis olümpia korraldajate pressiteates.

"Esimest korda mängude ajaloos on meie embleem sama nii olümpial kui ka paraolümpial, kuna me räägime kahest väljakutsest, millesse suhtutakse sama hingestatult, sama pühendunult ja sama ambitsioonikalt."