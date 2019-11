Fitnessitšempion Agne Kiviselg tunneb suurimat pinget kodumaistel võistlustel

„Kevadine rõõm pole lahtunud, see vägev mälestus on eredalt meeles. Eesti meistrivõistlused on minu tihedat hooaega arvestades osalt üks paljudest võistlustest, teisalt jällegi oluline kodumaine võistlus, millel tuleb maailmameistrivõistlustele minna soovides osaleda. Olen aus, Eesti lava on raske ja tunnen end kindlamalt ükskõik millisel välislaval. Tean, et minuga nõustuvad veel paljud, kes 2. novembril Tartus lavale astuvad,“ ütles Kiviselg.

„Iga eneseületus, parem vorm ja kogu pakett laval on minu jaoks võit omaette. Võit enda üle on alati olulisem kui edestada konkurente,“ lausus ta.

Bikiinitariderivi oli kõige pikem Nordic Cupil. Lisaks oli tegemist võistlusega, milles on Kiviseljal „ajalugu“: ta oli sel võistlusel saavutanud 11., 7. ja 3. koha.

Agne Kiviselg on naine, kes tahab rutiini. Ta leiab sellest kindlust. „Suudan süüa neli kuud dieedil hommikuks, lõunaks ja õhtuks täpselt sama omavalmistatud sööki ja silm ka ei pilgu,“ teatas ta. Aga teiste ägedate retseptileiutiste ja sotsiaalmeediasse postitatud piltide peale vesistab vahel küll...

Kiviselg teeb vaimse poolega igal hooajal teadlikult tööd. See on osa üldisest ettevalmistusest: on trenn, on dieet ja enese vaimne korrashoidmine. Fitness ja kulturism pole lihtsad alad, nagu pole tippsport üldiseltki, usub Kiviselg. Enne igat lavaleastumist on vaja peas luua sama mõtteviis: ta teab, mida ta tegema läheb. Mõte, et ta läheb võidukarika järele, ei käi Kiviseljal kordagi peast läbi.