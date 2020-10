Fitnessi kuum paar on tagasi: Ats Lahi ja Liis Marian Toomse ihaldavad meistrikulda

„Kulturism ja fitness kombineerivad endas nii vaimset kui ka füüsilist distsipliini. Esimene võistlushooaeg oli pigem avastamine, kuid järgmised hooajad olid juba suunatud “parema mina” saavutamisele. Lõpuks tekitab hasarti see, et ennast järjest rohkem ületada: teha veel parem vorm, parandada enda nõrkusi, tuua esile tugevusi ja nii edasi. Hetkel oleme valikuga väga rahul, sest selle spordiala väljund pole ainult sportlik saavutus, vaid ennekõike tervislik ja jätkusuutlik elustiil,” lausub paar.

See, kas võistlustel on ärevam ise osaleda või kaaslast toetada, sõltub täiesti võistlusest. Näiteks Lõuna-Eesti karikavõistlustel tundis Lahi rohkem ärevust Toomse võidu üle absoluutarvestuses. Samas maailmameistrivõistlustel osaledes on vast enda esitlus see kõige ärevam. Õnneks on üldiselt suurtel tiitlivõistlustel paari võistluskategooriad erinevatel päevadel, nii et saab tunda parajalt närvipinget mõlema eest. Novembri alguses loodetakse Hispaanias MM-il üles astuda nii edukalt kui võimalik. Pinge on peal, sest ei tahaks 2018. aastal saavutatud tulemustele alla jääda - Lahi oli maailma 5. koht ja Toomse 6.

Samas tunnistavad nad, et võistlemine on jäämäe tipp. „Ennekõike on see ikkagi elustiil, mille kõrgeim eesmärk elada võimalikult elujõulist ja kvaliteetset elu. Võistlemine on pigem üks väljund, et endale natuke rohkem pinget ja põnevust tekitada. Samas ei võta me võistlemist kergekäeliselt ja kui on võistlusteks valmistumine, siis oleme 100 protsenti eesmärgile fokusseeritud,” lubavad Lahi ja Toomse.