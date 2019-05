Euroopa tippu tõusnud Tattar: olen kõvasti vaeva näinud, et siia punkti jõuda

Mullune Eesti meister, Euroopa meistrivõistluste pronks ja USA lahtiste meistrivõistluste neljas Tattar on tänavu olnud võidukas kõikidel eurosarja EuroTouri discgolfi etappidel. Üleeelmisel nädalal osales ta ka Soome Pro Touri etapil, kus alistas valitseva Euroopa meistri, kirjutab ERR Sport.

"Nüüd ma olen osalnud EuroTouril, mis Euroopa kõige hinnatum sari. Seal ei ole alati olnud kõik Euroopa tippmängijad kohal, aga kuna ma olen suutnud hea reitinguga ringe mängida, et need võidud ei ole tulnud lihtsalt niimoodi puusalt, siis selle üle olen ma väga õnnelik," rääkis Tattar intervjuus ERR-ile. "Samuti olen sel aastal käinud korra Soomes, kus oli kohal kaks Euroopa parimat naist ja ma suutsin ka neid edestada. See teeb kindlasti rõõmu."

Tänavu kavatseb ta lisaks EuroTourile mängida European Openil ja augustis USA-s MM-il, kuhu tahab pärast mõneks kuuks tuuritama jääda, et tugevas konkurentsis kogemusi korjata.