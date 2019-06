Euroopa Mängude esimene päev: Ainar Karlson pääses kaheksandikfinaali, korvpallurid alustasid kaotustega

Plokkvibus sai Meeri-Marita Paas 694 silma ja lõpetas päeva üheksandal positsioonil. „Homme algavad duellid ja väga ootan, et saan finaali lasta. Üheksandat kohta pean väga heaks, sest siin on koos 16 Euroopa parimat,“ rääkis Paas. „Ilm on väga palav ning selle palavusega on väga raske lasta, aga sain sellest siiski jagu. Euroopa Mängude meeleolu on super! See on tavalistest võistlustest erinev, korraldus on väga hea.“

Sportvibu kvalifikatsioonis lasi Laura Nurmsalu 623 punkti, millega sai 48 sportlase seas 27. koha. Tema esimeseks vastaseks eliminatsiooniringides on austerlanna Elizabeth Straka.

Samuti sportvibus võistelnud Märt Oona kvalifikatsioonivõistluse tulemuseks jäi 616 punkti. Sellega sai ta 48 sportlase seas 45. positsiooni. Liidrina läheb eliminatsiooniringidesse türklane Mete Gazoz 685 punktiga. „Midagi erilist täna ei tulnud. Eestis oleks see tore tulemus, aga siin kõrget positsiooni sellega ei nõua. Reaalne võistlus hakkab peale finaalide väljakul esmaspäeval, kui lähen kokku 2004. aasta olümpiavõitjaga Marco Galiazzoga Itaaliast. See saab põnev olema,“ rääkis Oona.

Sportvibude segatiimis jäid Nurmsalu-Oona alla Soomele 0:6.