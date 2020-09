Euroopa karikasarja noorteturniirilt Siguldas toodi Eestisse neli esikohta

Siguldas Triitoni mängijaid juhendanud Mihkel Talts ütles võistlusreisi kokku võttes, et sel hooajal esimesi välisvõistlusi mänginud noortele oli see turniir hea proovikivi mõistmaks, millisel tasemel on nad võrdluses teiste Baltimaade selle vanuseklassi tippudega. „Neli esikohta viiest on Eestile ja Triitoni klubile väga hea saavutus. Leian, et oleme treeneritega suvisel perioodil teinud õigeid asju ja mängijad on oma arengus hea sammu edasi arenenud,“ tõdes Talts.

„Sellises vanuses muutuvad tasemel mängud juba üsna kiireks ja jõuliseks ning hakkavad meenutama juba tõsist sulgpalli, mitte enam lihtsalt palli üle võrgu toksimist. Seepärast on tähtis, et mängijad treeneri mõtetega kaasa tuleksid ja hoiaksid professionaalset suhtumist,“ tõdes treener.