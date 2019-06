Euroopa firmaspordimängudel osalenud eestlane hukkus orienteerumisrajal

Traagilisest sündmusest teavitas avalikkust Firmaspordi Euroopa meistrivõistluste Facebooki leht.

"Suure kurbusega peame teatama, et täna pärastlõunal juhtus orienteerumisvõistlusel traagiline õnnetus, mille tagajärjel hukkus Eesti tiimi liige. Kõik juhtunu asjaolud selgitab välja uurimine, mis on hetkel käimas," seisab teates.

"Pärast konsulteerimist Eesti võistkonnaga algavad kõik homsed võistlused minutilise leinaseisakuga, et väljendada meie sügavat kaastunnet. Eesti tiim tegi ettepaneku, et orieneerumisvõistlused toimuvad. Kõik meie mõtted on Eesti kolleegi, tema meeskonnakaaslaste ning tema pere ja sõprade juures. Oleme leinas teiega!"

Portaal Salzburg24.at kirjutab, et 38-aastase Eesti mehe surnukeha leiti Salzburg-Hellbrunni orienteerumisrajalt. Paari minutiga sündmuspaika jõudnud kiirabi ainult kinnitas mehe surma. Politsei pressiesindaja ütles, et mees ilmselt kukkus.