ETV spordiuudised lähevad suure tõenäosusega pikale pausile

"Sporditoimetus ja spordiajakirjanikud teevad oma tööd ikkagi tellija materjalist ja kui seda materjali ei ole, siis mõistagi jätab see oma jälje ka meie tööle. Järgnevad paar nädalat ootab kõiki tugitoolispordisõpru ees spordipaast," rääkis ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna Vikerraadio saates "Spordipühapäev".

"Mis puudutab meie kõige suurema auditooriumiga väljundit ehk ETV spordiuudiste saadet, siis lähme eetrisse kindlasti veel täna, esmaspäeval ja teisipäeval ning alates kolmapäevast me paneme tõenäoliselt ETV igaõhtused spordiuudised pausile. See tähendab seda, et kõikides meie kanalites – raadios, veebis, teles – hoiame me kindlasti sündmustel silma peal ja toimetaja(d) on igas valdkonnas valmis reageerima, aga selline püsiv spordiuudiste voog nii teles, raadios kui ka portaalis jääb selgelt väiksemaks," lisas ta.

