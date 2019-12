Estonias anti üle Eesti paraolümpiakomitee aasta parimate sportlaste autasud

Eesti paralümpiakomitee (EPK) tunnustas aasta nais- ja meessportlast, aasta noorsportlast (neiu ja noormees), aasta treenerit ning aasta võistkonda. Parimad sportlased valiti rahvahääletuse ja EPK täitevkomitee hääletuste tulemusel. Lisaks EPK-le tunnustas oma parimaid sportlasi ka Eesti Invaspordi Liit.

Aasta naissportlaseks valiti Susannah Kaul, kes saavutas Rahvusvahelise paralümpiakomitee (IPC) paraujumise maailmameistrivõistlustel 100m seliliujumises 7. koha, 50m vabaltujumises 9. koha ning 100m vabaltujumises 11. koha. IWAS maailmamängudel saavutas ta esikohad 50m selili-, 100m selili-, 50m vabalt- ja 200m kompleksujumises.

Aasta meessportlase tiitliga tunnustati Matz Topkinit, kes saavutas IPC paraujumise maailmameistrivõistlustel 50m seliliujumises 4. koha, 50m vabaltujumises 8. koha ja 100m vabaltujumises 10. koha. IWAS maailmamängudel sai ta esikohad 50m ja 100m seliliujumises, 50m vabalt- ja 50m liblikaujumises. Lisaks ujus Topkin paraujumise Berliini MK etapil S4 võistlusklassis 100m seliliujumises uue maailmarekordi - 1.33,54.

“Hea on sellist tunnustust saada, järelikult oleme midagi hästi teinud ja silma jäänud,” sõnas Kaul. Topkin lisas, et tunnustamine annab alati motivatsiooni juurde. Ta lisas, et Kardo Ploomipuu rekord on üheksa aastat järjest aasta parima parasportlase tiitel ning tema eesmärk on vähemalt 10 korda järjest selline tunnustus pälvida.