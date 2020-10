Esmakordselt Tallinnas toimuval Eesti Ööjooksul pääseb starti 1900 inimest

Baltikumi kõige erilisemaks liikumisürituseks peetav Eesti Ööjooks pakub võimalust Ülemiste kauni ja tuledesäras linnaku vallutamiseks Sportlandi 5 ja Powerade 10 km distantsil.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirnormidele pääseb sündmusele osalema vaid kuni 1900 osalejat ja registreerimine on avatud internetis kuni 16. oktoobrini 2020.

Stardikohtade olemasolul on registreerimine võimalik ka kohapeal. DJ´d, tantsijad, tulemasinad ja eriefektid on Ööjooksust teinud ühe armastatuima jooksusündmuse. Erilise tähelepanuga osalejate tervisele on korraldajad rakendamas kõiki ettevaatusabinõusid, et osalejad saaksid lahkuda suurepärase elamusega ning tunda ennast väliüritusel mugavalt ja turvaliselt. Hajutamise vajadus sunnib oluliselt muutma stardieelset kogunemist ja paiknemist stardikoridoris.

Peakorraldaja Marko Tormi sõnul on igasugune tõuklemine ja starti oodates teiste arvelt parema positsiooni otsimine keelatud. Aeg käivitub stardijoonest ja kolme stardiga võib kindel olla, et kõik saavad endas peituvat realiseerida sajaprotsendiliselt. Lisaks on karm tõde, et starti pääseb ainult maski kandes ja kraadimist ehk screeningut läbides. Käte desinfitseerimise ja korraldusmeeskonna kaitsevahendite osa ei pea vist tänapäeval eraldi rõhutamagi.

"Täname Tallinna linna, Ülemiste keskust ja Ülemiste City arendajaid, kes on keerulisel ajal toetanud seda, et pealinnas võiks üks suur jooks siiski toimuda. Meie osalejad on seda soovinud ja suisa nõudnud ning oleme üheskoos kujundanud keskkonna, kus tervisest lugupidavad inimesed saavad end tunda hästi. Igaüks meist vastutab oma tervise eest ja vähimagi haigusilmingu puhul on inimesel kohustus jääda koju", märgib peakorraldaja. Terviseriskide maandamiseks jäetakse sel korral ära ka Cappy lastejooksud. Lastejooksul registreerunutele tagastatakse tasutud osavõtutasu nädala aja jooksul.

"Maskides starti tulek on kahjuks ainus võimalus märkimisväärselt vähendada nakatumise ohtu ja seda kasutavad enamus suuri jookse, mis praegusel ajal toimuvad. Viimastest Budapesti ja Helsingi maratonid. Kohe, kohe ka Riia maraton. Mask eemaldatakse alles peale starti ja juba liikumises olles. Selle saab panna taskusse või visata paarsada meetrit peale starti paigadatud prügikonteineritesse", lisab Torm.