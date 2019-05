Esimese MM-tiitli lävel olev snuukriäss pahandas korraldajatega

Ajaleht The Sun kirjutab, et Trump ja tema mänedžer väljendasid turniiri direktorile oma pahameelt pärast esimest sessiooni ehk kaheksanda freimi järel, öeldes, et saalis on liiga jahe.

Snuukri katuseorganisatsioon on aga vankumatu ning teatas, et nad ei kavatsegi sooja juurde keerata, sest see võib mõjutada tingimusi mängulaual.

The Sun'i andmetel üritavad korraldajad saalis hoida temperatuuri 20 ja 21 kraadi vahel.

Finaali eel kurtsid mitmed snuukristaarid mängulaudade üldise korrasoleku üle. Higgins oli eriti kriitiline veerandfinaalmatši ajal, öeldes: "Laud valmistas meile probleeme. Kui sa palli suurepäraselt ei taba, on see piin. Kui sa mängid okeilt, võid seda paremini kontrollida."

Veel viimaseid tunde valitsev maailmameister Mark Williams säutsus Twitteris samuti: "Terve aasta on möödas, aga ikka me arutame samade asjade üle. Laud on kõva ja põrkab liiga palju."

Gary Wilson pärast poolfinaalikaotust Trumpile: "Lauad rikkusid mängu. See läks ainult hullemaks ja kõvemaks. Seda ei tohiks aktsepteerida."