ERR-i juht: on risk, et Eesti inimesed peavad olümpiamänge vaatama Eurospordist

"Vahepeal oli tsükkel, kus olümpia käis Kanal 2-s ja TV3-s. Sellel ajal mindi õiguste ostmise hindadega ligi kolm korda üles. Enne oli see mõnisada tuhat (eurot), nüüd pealt miljon," ütles Roose.

Roose ei osanud öelda, mis olümpiamängude näitamisest Eestis saab, aga laual on ka spordisõprade jaoks äärmiselt halb variant.

"Ütlesime õigusi vahendavale Ameerika hiiule Discovery'le, et ERR on endiselt tuludega 2014. aastas. Raha on samasugune nagu tol ajal, rohkem meil võimalusi pole. Selle peale ütles Discovery, et see ei sobi. Nüüd on kurioosne olukord, kus kuuldavasti ka Kanal 2 ja TV3 pole olümpia ülekandmisest huvitatud. Laual on hüpoteetiline risk, et Eesti inimene peab olümpiat vaatama Eurospordist," sõnas Roose.

2021. aastal Tokyos peetavate suveolümpiamängude näitamise õigused kuuluvad Postimees Grupile.

