Eriolümpia talvised maailmamängud toimuvad Kaasanis

Rahvusvaheline Eriolümpia valis Kaasani, sest seal on hea maine suurte rahvusvaheliste spordiürituste korraldamisel ning Venemaa poolt on igakülgne riiklik toetus mängude läbiviimiseks. Venemaal on visioon, kuidas läbi spordi luua edukaid, kaasavaid kogukondi, muutes hoiakuid ja käitumist Venemaal ja kogu maailmas.

"2022. aasta eriolümpia maailmamängude korraldamine lisab Kaasani rahvusvaheliste linnade eliitrühma, mis juhib intellektipuudega inimeste kaasamist," ütles eriolümpia tegevjuht Mary Davis. „Ülemaailmne eriolümpia liikumine usub Kaasani võimesse korraldada maailmatasemel mängud, millel on püsiv mõju. Palju õnne Kaasanile!”

Mängudega püütakse eriolümpiamängudel muuta Venemaa suhtumist vaimupuudega inimestesse ning luua hinnanguliselt kolme miljoni Venemaal elava vaimupuudega inimese jaoks uued võimalused sotsiaalseks integratsiooniks. Venemaa eriolümpia on tegutsenud rohkem kui kaks aastakümmet ning sellel osaleb 128 000 sportlast, kes osalevad kogu riigis spordi- ja võistlussarjades. See moodustab siiski ainult 4 protsenti hinnanguliselt kolmest miljonist vaimupuudega inimesest Venemaal. Eriolümpia talviste maailmamängude üks peamisi eesmärke on kasvatada sportlaste arv 200 000-ni ja laieneda aastaks 2025 Venemaa kõigisse 85 piirkonda.

Samuti keskendutakse Unified Sports © ja sellega seotud programmide arendamisele ja laiendamisele, kus intellektipuudega ja tavasportlased teevad koos sporti. Nendega on seotud kaasavad programmid hariduses, tervises ja noorte laiaulatuslikus kaasamises terves valdkonnas. Eriolümpia talvised maailmamängud on üks hinnatumaid spordisündmusi, mille ainulaadne eesmärk on tõeliselt kaasava maailma edendamine vaimupuudega inimestele. Maailmamängud pakuvad ka silmapaistvat platvormi sportlaste tervise, hariduse ja sportlastesliidrite kasvatamisele.

Venemaa spordipealinnaks peetud Kaasan on eriolümpiamängude uus põnev sihtkoht. Eriolümpia maailmamängud „Kaasan 2022“ tähendab esimest korda eriolümpia ülemaailmset võistlust Venemaale. Pole suurtele spordiüritustele võõras, Kaasan on võõrustanud hulgaliselt tippspordi võistlusi, sealhulgas 2018. aasta FIFA maailmameistrivõistlused, 2015. aasta FINA maailmameistrivõistlused ja 27. suveuniversiaad.