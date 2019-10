Ergo Metsla: aeg on rääkida treenerikutsest

Samas on need inimesed, kelle kätte me usaldame oma tervise ning iseenda ja oma laste arengu. Kui vaatame erinevaid muid ameteid, olgu see advokaat, lendur, professor, insener, siis tunneme me aukartust ja imetlust, aga kui jutt läheb treeneri-, õpetaja- või lasteaiakasvatajaameti peale, siis pigem ükskõiksust või lausa kaastunnet.

Täna ja siin räägin treeneritest. Inimestest, kes pühendunult ja sageli vaid entusiasmist iga päev tegelevad meie lastega või meie enda utsitamisega spordisaalides ning jooksu ja ujumisradadel või mujal. Treeneriks olemine on kutsumus ja kindlasti mitte äri.

Treeneriks olemine on keerukas, kuna füüsilise treeningu taga ja ümber on ka isiksuse arendamise vastutus. Vahet ei ole, mis vanuses, kuid iga kehalise treeningu viisi juures on treeneril suur töö meie vaimse „keha“ treenimisel. Treenerid on eeskujud, treenerid on isad või emad, treenerid on õpetajad, psühholoogid, lohutajad, innustajad ja veel paljugi muud.

Üks asi on treeneri kutsumus, teine asi on treenerikutse, treener kui tunnustatud ja hinnatud amet. Üks asi on tippsportaste treenerite ühekordne tunnustamine sportlase tulemuse kaudu ja teine asi on nende samade treenerite töö märkamine enne tulemusi. Lisaks kõikide teiste harrastajaid, algajaid, lapsi ja noori treenivaid treenerite märkamine ja tunnustamine.

Paraku on meie ühiskond mitte töö, vaid tulemuse tunnustaja. Äris või muudel aladel on tulemus sageli ainus, mida märgata ja mõõta on võimalik. Spordis on see paraku vastupidi: suurem töö saab tehtud enne tulemust. Selleks, et tulemus tuleks, on vaja laia harrastajate- ja noortehulka ja treenereid, kes selle kasvulava eest hoolitsevad.