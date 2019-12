EOK tunnustas 2019. aasta tiitlivõistluste medalivõitjaid. Erm: see oli minu kolmas medal ja neid tuleb veel

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas tänu võidukatele sportlastele, nende treeneritele ja kaaskondsetele. „Eesti sport on laia kandepinnaga ja tipp, kes toob maailmast medaleid, istub täna siin saalis. Et teid nii palju on – medaleid on Eesti võitnud sel aastal ligi 170, on tõesti kõva saavutus ühe väikese maa kohta. Sporditulemus ei tule aga ainult sportlase töö tulemusena. Suur aitäh kõigile treeneritele, toetajatele, sponsoritele! Paljud medalistid on noored – suur tänu teie lähedastele ja vanematele, kes teie edu sära nimel teid aitavad ja motiveerivad!“ ütles Sõõrumaa.

Vastuvõtul osalesid nii olümpia- kui ka mitteolümpiaaladel maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt, Euroopa Mängudelt, Euroopa noorte olümpiafestivalidelt ning universiaadilt tänavu medaleid võitnud täiskasvanud, noorsportlased ja parasportlased oma treeneritega.

Kergejõustiku Euroopa U23 meistrivõistlustel kümnevõistluses hõbemedali võitnud Johannes Erm ütles, et medali kojutoomine on rõõm. „Olen natuke soolane, et sakslane Niklas Kaul mind võitis, aga muidu olen väga õnnelik, et tulemus tuli ilusti välja – kõik peale teivashüppe oli nii hea kui sai, sellist kümnevõistlust tihti ei tule. Oli hea aasta. Suures plaanis oli see mu kolmas tiitlivõistluste medal ja neid tuleb veel,“ ütles Erm, kes täitis ka Tokyo olümpiamängude normatiivi.

Euroopa Mängude hõbemedalist, 3x3 korvpallinaiskonna liige Annika Köster võttis oma spordiaasta kokku sõnaga: „vinge“. „Oli väga edukas kossuhooaeg, aga aasta tipphetk oli kindlasti Euroopa Mängude hõbe. See oli minu esimene täiskasvanute Eesti koondise medal. Uhke tunne on Eesti eest võistelda ja veel võita medal – see on emotsionaalne,“ ütles Köster.