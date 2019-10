EOK tunnustab Eestimaa sportlikke perekondi

Perekond Piirimaa Põlvamaalt. Perekond Piirimaa tublide neidude - Kätlini, Katrini, Karina ja Karmeni - sportlastee algas Tilsi Põhikoolist. Nende osalusel teenis Tilsi Põhikool oma senise ainsa „Tähelepanu , start!" sarja võidu väikekoolide arvestuses. Lisaks on kõik olnud tublid suusatajad ja teinud kaasa ka kõigil kergejõustikuvõistlustel. Oma jalgpallurikarjääri alustasid neiud Põlva jalgpalliklubis Lootos, kellega on võidetud tiitleid nii noorteklassides kui meistriliigas. Kõik neiud on olnud aja jooksul ka Eesti noortekoondise huviorbiidis. Katrin on esindanud Eestit U17 ja U19 võistkonnas ning Karmen U17 esinduses. Katrin tegeleb ka orienteerumisega ning võõras pole ka korvpall, aeg-ajalt teenindab ta lauakohtunikuna ka Eesti meistriliiga mänge. Ema Jana lööb kaasa rahvatantsus ning laulab Laheda segakooris. Tema peal on kogu pere elu ja logistika paikapanemine, sest aastatetagune avarii on isa Kalju voodisse aheldanud. Ema on loonud ja loob kõik võimalused, et tütred millestki puudust tundma ei peaks.

Perekond Laurimaa Raplamaalt. Pereisa Andrus on Kaitseliidu Rapla Maleva saalihokinaiskonna treener ja tegev saalihokimängija, vanem poeg Andre on aktiivne abiline spordivõistluste korraldamisel ja läbiviimisel, keskmine poeg Märten käib viis korda nädalas Rapla Korvpallikoolis korvpallitrennis, olles võitnud ka mitmeid auhindu. Noorim poeg Tom on samuti Rapla Korvpallikooli õpilane ning osaleb ka saalihokivõistlustel.

Perekond Koplimäe Saaremaalt. Pereisa Ain on Saare maakonnas tuntud kui jooksuvõistluste korraldaja, kes viib läbi Kaarma ja Mustjala vallas jooksuürituste sarja „Spordime Mönuga". Ta on ka aktiivne harrastussportlane, kelle lemmikaladeks on petank, korvpall, kergejõustik. Lapsevanemana on ta oma kolm last Oona, Senta ja Perdi samuti toonud spordiradadele, olles neile tubliks juhendajaks.

Perekond Kook Tartumaalt. Perekond Kook on seitsmeliikmeline, kes on pereisa Viljari eestvedamisel valda tuntuks teinud läbi indiacamängu. Erinevad pereliikmed on osalenud aastate jooksul Eesti meistrivõistluste ja karikavõistlustel ning kuulunud Eesti indiaca rahvuskoondisesse. Valla esindamine erinevatel spordivõistlustel pole antud pere puhul kunagi probleemiks, alati leitakse lahendus, kuidas leida võimalus osalemiseks. Kõik pereliikmed on esindanud valda erinevatel spordialadel suusatamisest kergejõustikuni, lisaks on nopitud indiacat mängides medaleid nii Eesti kui rahvusvahelistelt võistlustelt.

Perekond Teder Valgamaalt. Perekond Teder on väga sportlik. Pereisa Rinaldo töötab Päästeametis ja tegeleb aktiivselt jalgrattaspordiga, võtab osa üleriigilistest harrastusspordivõistlustest, samuti osaleb ta rahvajooksudel. Ema Egle on kodune ja õpib jalgrattatreeneriks. Pere kolm poega Henri, Karl Martin ja Gert on huvitatud nii jooksmisest kui jalgrattaspordist, võisteldes maakondlikel koolinoorte võistlustel ning saavutades medalikohti. Kõik vanemad pereliikmed on esindanud nii Valga valda kui ka Valga maakonda Eestimaa Suvemängudel ja Talimängudel ning maakonna suvemängudel.