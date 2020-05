EOK sportlaskomisjoni kandideerib 22 sportlast 18 alalt

EOK projektijuht Natalja Inno sõnul on sportlaskomisjoni eesmärk rääkida kaasa sportlasi puudutavates küsimustes ja otsustes. „Ka sportlaskomisjoni kandideerijad tõid välja erinevaid enda jaoks olulisi küsimusi, sealhulgas ausa ja puhta spordi põhimõtete väärtustamist ning soolist tasakaalustatust ja võrdsust spordis näiteks tasustamisel ja auhinnarahade jaotamisel. EOK sportlaskomisjon on toiminud efektiivselt ning ootus on, et sportlaskomisjon peaks olema ka igas alaliidus,“ ütles Inno.

Sportlaskomisjoni liikmed valitakse neljaks aastaks. Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex officio EOK täitevkomiteesse ning sportlaskomisjon on esindatud ka EOK esindajatekogus kahe endi poolt valitud hääleõigusliku liikmega.

EOK sportlaskomisjoni 2020-2024 koosseisu kandideerivad:

· Saskia Alusalu (uisutamine)

· Viktoria Bogdanova (võimlemine)

· Rasmus Haugasmägi (veemootorisport)

· Kristjan Kangur (korvpall)

· Gerd Kanter (kergejõustik)

· Ott Kiivikas (kulturism ja fitness)

· Kristjan Koll (murdmaasuusatamine)

· Liis Kullerkann (võrkpall)

· Harri Lill (kurling)

· Nikolai Novosjolov (vehklemine)

· Janeli Patrail (käsipall)

· Raido Peedomaa (käsipall)

· Reena Pärnat (vibusport)

· Allar Raja (sõudmine)

· Juuso Roihu (purjetamine)

· Mihkel Räim (jalgrattasport)

· Annika Sakkarias (kergejõustik)

· Kregor Zirk (ujumine)

· Johanna Talihärm (laskesuusatamine)

· Kert Toobal (võrkpall)

· Matz Topkin (parasport)

· Janelle Uibokand (jalgrattasport)

EOK sportlaskomisjoni saavad kandideerida sportlased, kes on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondise koosseisu, seisavad ausa mängu põhimõtete eest ning keda pole kunagi karistatud antidopingureeglite rikkumise eest. Kandidaadi esitamise võimalus oli kõigil alaliitudel, seekord sai iga alaliit uuendusena soovi korral esitada kaks kandidaati – ühe nais- ja ühe meessportlase.

Sportlaskomisjon liikmed valivad alaliitude poolt hääletama volitatud sportlased, sportlaste esindaja andsid üles 26 alaliitu. Hääletavad: Saskia Alusalu (Eesti Uisuliit), Pavel Artamonov (Eesti Karate Föderatsioon), Viktoria Bogdanova (Eesti Võimlemisliit), Rasmus Haugasmägi (Eesti Veemoto Liit), Eliise Hollas (Eesti Võrkpalli Liit), Keit Jaanimägi (Eesti Paralümpiakomitee), Alo Jakin (Eesti Jalgratturite Liit), Klen-Kristofer Kaljulaid (Eesti Judoliit), Gerd Kanter (Eesti Kergejõustikuliit), Kristjan Koll (Eesti Suusaliit), Kristin Kuuba (Eesti Sulgpalliliit), Martin Liivamägi (Eesti Ujumisliit), Ramil Lipp (Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit), Kristo Merilain (Eesti Maadlusliit), Nikolai Novosjolov (Eesti Vehklemisliit), Peeter Olesk (Eesti Laskurliit), Märt Oona (Eesti Vibuliit), Janeli Patrail (Eesti Käsipalliliit), Mailis Pokk (Eesti Korvpalliliit), Allar Raja (Eesti Sõudeliit), Juuso Roihu (Eesti Jahtklubide Liit), Robert Rooba (Eesti Jäähokiliit), Merike Rõtova (Eesti Kirimaleühing), Kristo Siimer (Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon), Urmas Treier (Eesti Tõstespordiliit), Marie Turmann (Eesti Curlingu Liit).