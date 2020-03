EOK spordidirektor: Audentes ja Pärnu sõudebaas jäävad avatuks, sportlased peavad edasi töötama

"Need peavad lahti jääma, sest sportlased treenivad edasi. Tänane teade ei tähenda, et keegi võtab nüüd aastaks puhkust," ütles Raju Audentese spordikeskuse ja Pärnu sõudebaasi kohta.

Eesti olümpiakomiteele tänane teade märkimisväärset rahalist kahju ei too. "Ausalt öeldes ei tähenda see meile rahaliselt mitte midagi. Kui ma õigesti mäletan, siis oleme praegu ostnud ainult maanteeratturite piletid ära ning neid annab edasi lükata. Hotellid ja majutused oleme broneerinud läbi olümpia korralduskomitee. See on juba nende probleem, kuidas nad neid ümber mängivad. Konteiner purjetajate kolaga on samuti juba otsapidi Jaapanis ja sinna see ka ilmselt jääb," lisas Raju.

"Tuleb arvestada, et mäng ei hakka nullist. Umbes 50 protsenti kvalifikatsioonikohti on jagatud - meiegi oleme seal sees - ja ülejäänud läheb veel jagamisele ning sealgi on meil veel ühtteist kaasa rääkida."

Raju kuulis olümpiamängude edasilükkamisest ajakirjanduse vahendusel. Rahvusvaheline olümpiakomitee oma liikmesriikidele mingit hoiatust ette ei saatnud. "Saan aru, et [peaminister] Abe ja [ROK-i president] Bach leppisid selle omavahel kokku, aga ma ei usu hästi, et nad kokku leppisid, kuidas nad sellest teada annavad," sõnas Raju.

Kõige suurem väljakutse saab ROK-il olema nüüd kogu ülejäänud maailma spordikalendriga konkureerimine, sest tänavusest aastast on järgmisse lükatud ka jalgpalli EM-finaalturniir, järgmisel aastal peaks USA-s toimuma kergejõustiku MM jne. "See on nüüd puhtalt läbirääkimiste küsimus, kuidas nad end teiste võistluste kalendrisse sobitavad, aga kunagi on ju ka näiteks kergejõustiku MM-tiitleid olümpial välja jagatud," pakkus Raju ühe võimaliku stsenaariumi kahe suurvõistluse omavahel sobitamiseks.