EOK soovitus alaliitudele: lükata vähemalt kaheks kuuks kõik spordivõistlused edasi

Avaldame teate täismahus.

"Hea spordirahvas,

Eesti Vabariigi valitsus esitas täna käitumissoovitused, mis puudutavad otseselt ka spordirahvast. Need on antud soovituslikus vormis, aga peame endale aru andma, mida tähendab demokraatlikus ühiskonnas valitsuse soovitus – see on palju enamat kui lihtsalt soovitus.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee arstid, kes on maailma parimad, hindavad, et sportlastele ei ole Covid-19 koroonaviirus ohtlikum kui tavaline viirushaigus. Igasuguste viirushaiguste vältimine on sportlastele oluline, aga me peame silmas pidama laiemat eesmärki – tõkestada viiruse levimist. Covid-19 võib olla väga ohtlik eakatele ja kroonilisi haigusi põdevatele inimestele.

Eesti Olümpiakomitee ja Spordimeditsiini Sihtasutus kutsuvad sportlasi, sporditöötajaid ja spordiorganisatsioone üles järgima järgmisi soovitusi:

1. Järgida väga hoolikalt rangeid hügieeninõudeid.

2. Kaaluda tungivalt nii välisreiside kui ka Eestis korraldatavate võistluste ja koosolekute korraldamise hädavajalikkust.

3. Lükata edasi võistluste ja muude avalike ürituste korraldamine ja nendel osalemine vähemalt kaks kuud, olenemata osalejate arvust ja toimumise kohast.

4. Reisides jälgida Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) kodulehelt jooksvalt täienevaid käitumis- ja reisisoovitusi. Samuti tuleb reisides järgida riikide kohalike omavalitsuste poolt antud liikumispiiranguid.