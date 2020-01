EOK presidendiks ihkav Tõnu Tõniste: Eesti spordi suurim probleem on tippspordi järelkasv

Olümpiamängude kahekordse pronksimehe Tõnu Tõniste võimalikust kandideerimisest Eesti olümpiakomitee presidendiks sahistati kuluaarides juba pikemat aega. Lõpliku otsuse langetas 52-aastane purjetaja jõulude ja aastavahetuse paiku.

Juba varem on kandideerimisest teatanud tartlane Jaanus Kriisk ja praegune president Urmas Sõõrumaa. Asepresidendina presidendi vastu kandideerimise taga polevat soov korraldada Eesti spordis revolutsiooni. Seda ei olevat vaja. „Team Estonia on alguse teinud ja see on Eesti spordis revolutsiooniline, aga vaja on teha tugevat tööd, et sellega õiges suunas edasi minna. Spordis on vaja kindlust ja stabiilsust, et kõigil oleks teada, et mingile tasemele jõudmise korral pääsetakse toetuste peale,” sõnas Tõniste, kes on mõelnud ka oma meeskonnale. Kellest saavad tema lähimad kaasvõitlejad, olevat veel vara öelda. „Liigume edasi samm-sammult. Kindlasti soovin, et nad oleksid spordipädevad inimesed ja nende väärtushinnangud paigas.”

Tõniste usub, et tal on presidendiks saamiseks suured võimalused ja teda kannustab visioon, kuidas teha asju senisest veelgi paremini.