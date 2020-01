EOK laiendas tiitlivõistluste medalipreemiate süsteemi, maailmameister teenib 50 000 eurot

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on oluline tunnustada medaliste ja nende treenereid, kes toovad rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt toovad Eestile au ja hoiavad sini-must-valge lipu kõrgel kogu maailma silme ees. „Medalivõiduks on vajalik meeletu töö. EOK-l on tiitlivõistluste medalistide ja nende treenerite premeerimiseks esinduslik süsteem, mida täitevkomitee on iga paari aasta tagant uuendanud. Seekordse täiustamise eesmärk on laiapõhjalisem premeerimine, et tunnustada maailma ja Euroopa paremikku jõudvaid sportlasi, sealhulgas laiemat ringi meie noori spordilootusi, ja nende treenereid,“ rääkis Sõõrumaa.

Olümpiamängude programmi kuuluvatel spordialadel ja võistlusaladel võidetud medalite premeerimisel lähtub Eesti Olümpiakomitee alates 2020. aasta jaanuarist järgmistest põhimõtetest*:

Täiskasvanud:

· Maailmameistri preemia tõuseb seniselt 40 000 eurolt 50 000 eurole. Preemiad MM-i hõbe- ja pronksmedali eest – vastavalt 20 000 ja 15 000 eurot – jäävad samaks.

· Euroopa meistrivõistluste kuldmedali eest ootab senise 19 000-eurose preemia asemel 15 000 eurot, kuid uuendusena hakkab EOK nüüdsest preemiat maksma ka EM-i hõbeda ja pronksi eest. Hõbekarva EM-i medal toob sportlasele 10 000 eurose preemia ning pronks 5000 eurot.

· Olümpiamängude preemaid ei muutu – olümpiavõitja pälvib jätkuvalt 100 000 eurose preemia, hõbemedalist 70 000 eurot ning pronksmedalist 45 000 eurot.

Juuniorid ja U23-vanuseklass: