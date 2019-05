EOK lähetab Euroopa Mängudele rekordilise 68-liikmelise koondise

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on Euroopa Mängud uue multispordivõistlusena leidmas oma kohta rahvusvahelises kalendris. „Euroopa Olümpiakomitee töötab igapäevaselt selle nimel, et saada Euroopa Mängudele samaväärset staatust Aasia või Panameerika Mängudega. Enamikele spordialadele, kus eestlased võistlevad, on tegemist Euroopa meistrivõistluste või olümpiakvalifikatsioonivõistlusega, seega märgilise tähtsusega paljudele meie sportlastele,“ ütles Raju.

Eesti koondis asub Minskis Euroopa Mängudel võistlustulle järgmises koosseisus:

Aerutamine

Joosep Karlson (ühene kanuu 200m ja 1000m)

Iluvõimlemine

Vasilina Kuksova (iluvõimlemise rühmkava mitmevõistlus, viie palliga kava, kolme rõnga ja nelja kurikaga kava)

Carmely Reiska (iluvõimlemise rühmkava mitmevõistlus, viie palliga kava, kolme rõnga ja nelja kurikaga kava)

Laurabell Kabrits (iluvõimlemise rühmkava mitmevõistlus, viie palliga kava, kolme rõnga ja nelja kurikaga kava)

Arina Okamanchuk (iluvõimlemise rühmkava mitmevõistlus, viie palliga kava, kolme rõnga ja nelja kurikaga kava)

Lera Teino (iluvõimlemise rühmkava mitmevõistlus, viie palliga kava, kolme rõnga ja nelja kurikaga kava)

Jalgrattasport

Alo Jakin (meeste maanteesõit)

Martin Laas (meeste maanteesõit)

Mae Lang (naiste maanteesõit)

Karl Patrick Lauk (meeste maanteesõit)

Mihkel Räim (meeste maanteesõit)

Norman Vahtra (meeste maanteesõit, meeste eraldistart, meeste omnium)

Judo

Ants Oscar Pertelson (mehed, -73kg)

Kristjan Tõniste (mehed, -81kg)

Klen-Kristofer Kaljulaid (mehed, -90kg)

Mattias Kuusik (mehed, -90kg)

Grigori Minaškin (mehed, -100kg)

Karate