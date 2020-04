EOK kuulutas välja "Märka järgnevat põlvkonda" stipendiaadid. Vaata, kes saavad kuni 2000 eurot toetust!

· Mai Narva (male)

Noor talent (sünniaasta 2000 või hilisem):

· Eva-Lotta Kiibus (iluuisutamine), treener Anna Levandi

· Grete Olde (male), treener Hendrik Olde

· Kelly Sildaru (freestyle-suusatamine), treener Mihkel Ustav

· Stefan Arand (veemoto), treener Aivar Arand

· Viktoria Vesso (naistemaadlus), treener Arvi Aavik

Eristipendiumid:

· Kaitseväesportlane - Helary Mägisalu (kreeka-rooma maadlus), treener Ivar Kotkas

· Parasportlane – Susannah Kaul (ujumine), treener Kaire Indrikson

· Üliõpilassportlane – Liisu Mitt (sõudmine), treener Ingrid Võsu

Daniel Zaitsev, ujumise lühiraja EMi 4. koht 50 m liblikdistantsil: "Olen väga liigutatud, et minu saavutusi märgatakse ja tunnustatakse ning see motiveerib veelgi rohkem treenima, et saavutada endale püstitatud eesmärk. Kuna olümpiamängud lükkusid aasta võrra edasi, siis aitab antud stipendium mul planeerida laagreid uueks hooajaks. Nii saan olla valmis täitma Tokyo 2021 normatiivi ning viia täide oma unistus - esindada Eestit suveolümpiamängudel."

Jasmiin Üpraus, jetisõidu Ski Ladies GP1 klassi Euroopa meister ning maailma hooaja edetabeli liider: "Kuulumine "Märka Järgnevat Põlvkonda" on mulle au. Olla tunnustatud koos teiste tugevate Eesti noorsportlastega annab kindlasti palju motivatsiooni ning indu juurde, et esindada Eestit paremini kui kunagi varem. Tänu stipendiumile on mul võimalik läbi viia veel paremaid ja mitmekesisemaid treeninguid tiitlivõistlusteks valmistumisel."

Mart Siliksaar, sulgpallurite Helina Rüütli, Kristin Kuuba ja Kati-Kreet Marrani treener: "Eelkõige on see tunnustus kõikidele stipendiumisaajatele tehtud töö eest, mis annab indu veelgi suuremate eesmärkide poole püüdlemisel. Selline tunnustamine on suurepäraseks motivatsiooniks ka järeltulevatele andekatele noortele ja motiveerib neid pingutama."