EOK kutsub oma liikmete vaheliste vaidluste lahendamiseks ellu Spordiarbitraaži

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul saab esilekerkinud vaidlusi arbitraažis konkreetsemalt ja kiiremalt lahendada: "Spordiarbitraaži otsus on vaidlejate jaoks lõplik ehk hilisemat kohtuteed sellele enam ei järgne. Kui osapooled otsustavad arbitraaži pöörduda, siis nad aktsepteerivad arbitraaži otsust lõplikuna."

Spordiabitraaži liikmed määrab kolme-aastaseks perioodiks EOK täitevkomitee. Arbitraaž menetleb iga juhtumit vähemalt kolmeliikmelises koosseisus.

Sõõrumaa täpsustas kaks nädalat tagasi ERR-i spordiportaalile antud intervjuus, et arbitraaži võib vaja minna näiteks siis, kui lahendada on tarvis vaidlus alaliidu ja mõne klubi või juhatuse liikme vahel.

"Taekwondod (kaks eraldiseisvat taekwondo liitu - toim.) käisid minu arust vähemalt seitse-kaheksa aastat kohut. Minu meelest tantsijad käivad täna kohtu oma juhatuse liikmetega. Üsna mitmes alaliidus on vaidlused. On üleminekurahade kohta, mis on alati vaidlusi tekitanud. Ja on igasugused väljaarvamised ja võimu ülevõtmised. On nõndanimetatud mittetulundusühingutega mängimisi. Neid kõiki saab märksa kiiremini lahendada arbitraaži kaudu," sõnas Sõõrumaa.