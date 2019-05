EOK kinnitas järelkasvutiimi „Märka järgnevat põlvkonda“ uude koosseisu 31 noorsportlast

Arida Muru (bikinifitness), treener Ott Kiivikas

Julia Tšižova (bikinifitness), treener Sergei Popov

Kätriin Nilbe (veemoto – jetisport), treener Rainer Lepp

Madis Abel (tantsusport), treener Aleksander Makarov

Mai Narva (male), treener Kaido Külaots

Vladislav Zarov (taekwondo), treener Oleg Kim

Noor talent (sünniaasta 1999 või hilisem):

Aleksandr Selevko (iluuisutamine), treener Irina Kononova

Eva-Lotta Kiibus (iluuisutamine), treener Anna Levandi

Margareth Olde (male), treener Hendrik Olde

Kevin Saar (motokross), treener Andrus Saar

Kevin Maltsev (suusahüpped), treener Jaan Jüris

Kelly Sildaru (freestyle-suusatamine), treener Tõnis Sildaru

Mattias Siimann (veemoto – jetisport), treener Margus Kesküla

Stefan Arand (veemoto), treener Aivar Arand

Eristipendiumid:

Üliõpilassportlane – Mattias Kuusik (judo), treener Andres Põhjala

Kaitseväesportlane - Helary Mägisalu (kreeka-rooma maadlus), treener Ivar Kotkas

Parasportlane – Robin Liksor (ujumine), treener Õnne Pollisinski

Sõõrumaa märkis, et mitmete järelkasvutiimi valitud sportlaste treeneriks on nende vanemad. “See näitab, kui oluline on sportlasteel lähedaste tugi ja mõistmine,” ütles Sõõrumaa. Treener/vanem – sportlane/poeg-tütar tandemeid on tänavu koguni viis: Ilvesed, Arandid, Olded, Saared, Sildarud.

Kristin Kuuba, sulgpalli Euroopa meistrivõistlustel mullu 9. koht: „Kõige tähtsam EOK järelkasvutiimi nimetamise juures on minu jaoks just seesama märkamine. Samuti on tore kohtuda teiste tiimi valitud sportlastega. Rahaline toetus on ka omaette boonus – sulgpallis toimub palju rahvusvahelisi võistlusi ning seda olulisem on võimalikult palju võistelda, et algamas on OM-kvalifikatsiooniaasta.“

Arida Muru, bikiinifitnessi maailmameister 2018 ja Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist 2018: „EOK järelkasvutiimi kuulumine on mulle väga suur au, sest bikiinifitness – kuigi väga raske ala – pole olümpiaala. See näitab, et mind on märgatud ja mind tunnustatakse. Selline tunnustus annab juurde motivatsiooni edasi pürgimiseks, et olla jätkuvalt vääriline sportlane. Uhke on olla siin „Märka järgnevat põlvkonda“ tiimis,“ ütles Muru.

Eva-Lotta Kiibus, iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste 22. koht ja Euroopa noorte olümpiafestivali 4. koht: „EOK järelkasvutiimi kuulumine tähendab, et mind on märgatud ja see annab motivatsiooni edasi minna ning veel rohkem tööd teha. Väga hooliv on nii aidata noori edasi.“

Stefan Arand, veemoto GT-30 klassi maailmameister ning Rahvusvahelise Veemotospordi Föderatsiooni UIM aasta noorsportlane 2017, 2019: „On väga suur au selle seltskonnaga liituda. See on Team Estonia tunne – et kuuludki meeskonda. Sellest aastast läksin täiskasvanutes uude klassi ja stipendium kulub väga ära uue paadi arendamisel. See on täiesti teine maailm, tuleb hakata tohutult vaeva nägema ja lähen endast maksimumi andma.“

Järelkasvutiimi põhikoosseisu stipendiumid on 2000 eurot, eristipendiumid 1000 eurot. Treenerite toetused on 1000 eurot. Sportlaste stipendiumeid rahastab EOK, treenerite stipendiume Eesti Kultuurkapital. Üliõpilas- ja kaitseväesportlase stipendiume rahastab toetaja Estiko.

Eesti Olümpiakomitee käivitas „Märka järgnevat põlvkonda“ järelkasvuprojekti 2013. aastal. Seitsme aastaga on andekaid noorsportlasi ja nende treenereid projekti kaudu toetatud kokku ca poole miljoni euroga.