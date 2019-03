EOK ja HTM-i haridusstipendiumi pälvisid 28 tippsportlast, sealhulgas Šmigun-Vähi ja Pareiko

EOK projektijuht Natalja Inno sõnul on hariduse omandamine sportlastele oluline. „Topeltkarjäär on teema, millele iga sportlane varem või hiljem mõtleb. Paljud sportlased omandavad haridust tippspordikarjääri kõrvalt, mis on keeruline ettevõtmine, sest sportlase elu seab omad ajalised ja logistilised piirangud. Toetame oma sportlasi püüdlusi haridusstipendiumiga. Palju on korduvtaotlejaid ehk hoolitakse sellest, et lõpuni õppida ja kraad välja teenida. On ka neid, kellel on varem õpingud pooleli jäänud, kuid on nüüd taas selle teekonna ette võtnud. See on väga positiivne,“ rääkis Inno.

Sportlased hindavad haridusstipendiumeid kõrgelt. Sulgpallur Kristin Kuuba pälvis haridusstipendiumi juba neljandat korda. „EOK ja HTMi stipendium on mind väga palju aidanud, kuna tänu sellele on tunduvalt lihtsam sporti ja hariduse omandamist ühendada. Saan koolitegemisi korrigeerida vastavalt võistlustele,“ rääkis Kuuba.

Maadleja Epp Mäe, kes on varasemalt saanud haridusstipendiumit oma nüüdseks edukalt lõpetatud õpingute jaoks, ütles samuti, et stipendiumist oli väga palju kasu. „Sain selle stipendiumi hetkel, kui seda väga vajasin. Koolikulud said täies mahus kaetud ning tänu sellele sain elamiskulud kaetud rahast, mille olin varasemalt kooli jaoks kõrvale pannud. Seega tegi see stipendium minu elu sellel hetkel sportlasena võimalikuks,“ lausus Mäe.