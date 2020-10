Endine iluvõimleja suri 31-aastaselt, perekond kahtlustab südamerabandust

Scheffer leiti surnuna eelmisel reedel oma kodust Toledost. Ametlikku surma põhjust pole veel avaldatud, kuid perekond kahtlustab, et brasiillanna viis hauda südamerabandus.

Endise tippsportlase ema Sonia Schefferi sõnul ei kurtnud tütar kunagi, et oleks haige või kannataks valude käes.

"Ta oli õnnelik ja kallis tüdruk. See on nii keeruline, sest see ei tundu tõeline, vaid nagu unenägu. Seda on raske mõista," sõnas Sonia Scheffer, kes leidis tütre voodist surnuna.

Scheffer esindas Brasiilia koondist tiitlivõistlustel seitse aastat ning võitis 2007. aastal Pan-Ameerika mängudel pronksi ja 2010. aastal Lõuna-Ameerika mängudel kuldmedali.

Pärast sportlaskarjääri töötas Scheffer treenerina ning aitas riiklikul spordialaliidul leida andekaid noori sportlasi.

"Ta on üks sportlastest, kes aitas spordiala arengule kaasa. Temast sai brasiillaste uhkus. Ta lahkus liiga vara, kuid me ei unusta teda," kommenteeris Brasiilia võimlemisliidu president Maria Resende.