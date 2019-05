Emadepäev toob jooksma nii presidendi kui Mukunga

Laupäeval, 11. mail toimuvad Tartu Maastikumaratoni lasteüritused. Tegu on Tartu Maratoni Mini Kuubiku sarja suurima osavõistlusega, kuhu on hea ilma korral oodata vähemalt 3500 last. Valikus on distantsid 400 meetrist kahe kilomeetrini. Osavõtt on lastele tasuta. Kõik lõpetajad saavad finišis lasteürituste medali ja muud head-paremat.

Pühapäevastele põhidistantsidele (42, 24, 10 ja 5 km) on end praeguseks registreerinud üle 3500 jooksja ja kõndija. Sarnaselt 24 km distantsile on ka 42 km start Otepääl ja finiš Elvas. Lisaks on valikus Elva metsade vahel kulgevad 10 ja 5 km rajad. 24, 10 ja 5 km distantsidele on oodatud ka (kepi)kõndijad.