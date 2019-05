Bogdanova ja Aesma osalevad EM-il mitmevõistluses ning püüavad kohta 24 parema sekka. „Lisaks sellele, et kaalul on korralik koht tänavusel EM-il, tagab esimese 24 hulka jõudmine ka koha järgmise aasta Vana Maailma esivõistlustele,“ rääkis Eesti Võimlemisliidu peasekretär Tene-Riin Vaarmann, tõdedes, et kindlasti on Eesti esindajad võimelised eesmärki täitma.

Juunioride võistkonnavõistluses läheb Eesti naiskond head tulemust tegema koosseisus Erika Dokutšajeva, Dilana Kanger, Polina Kitajeva, Maria Aleksandra Ploduhhina, Ilona Tihhomirova ja Natali Vei. Iluvõimlemise rühmkavakoondis – just selline on võistkonnavõistluse ametlik nimi –esitab kaks kava, mis sel hooajal välisvõistlustel hästi õnnestunud. „Rühmkava neidudelt ootame võimetekohast esitust, esikuuikusse püüdlemine on täiesti reaalne,“ sõnas Vaarmann.

Euroopa meistrivõistluste eelvõistlused algavad neljapäeval, finaalid on laupäeval ja pühapäeval.