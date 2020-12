Elva sai Euroopa spordipealinnaks

Elva abivallavanem Marika Saar ütles vallavalitsuse kodulehel, et ta oli kindel, et Elva saab selle tiitli. „Mul on hea meel, et Eesti sportlikuima omavalitsuse tiitlile järgneb tunnustus Euroopa tasemel. Elva on tõesti väga sportlik, seda näitab nii erinevate spordiklubide tegevus kui ka kogu aasta toimuvate erinevate spordiürituste rohkus," rääkis ta ja lisas, et mainimata ei saa jätta Elva kaunist looduskeskkonda, mis pakub palju võimalusi värskes õhus sportimiseks. Tiitel annab Elva vallale võimaluse turundada siinset rikkalikku looduskeskkonda ja sportlikku atmosfääri nii Eestis kui ka Euroopas.

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et tiitli saamisega kaasneb kindlasti ka palju tööd, et spordilinna tiitlit väärikalt kanda. „Järgmisel aastal tasub kindlasti oma sammud Elvasse seada, et tunnetada siinset sportlikku atmosfääri ja anda oma panus tiitliaasta õnnestumisse. Nimelt avame spordiaasta hoogsalt juba jaanuaris, mil alustame ambitsioonika ettevõtmisega ELVA MILJON."

Spordijuhi sõnul on ettevõtmisega plaanis koguda aasta jooksul nii kohalike elanike kui ka külalistega üheskoos Elva vallas liikudes miljon aktiivset kilomeetrit. „Plaanis on luua veebikeskkond, kus on võimalik jälgida kilomeetrite kogumist. Kilomeetreid saab koguda nii joostes, kõndides või rattaga sõites Elva valla piirides." Täpsem info ja juhised selle kohta avaldatakse uuel aastal.

Peale arvukate sportlike ürituste plaanitakse Elva Euroopa Spordilinna tiitliaasta lõpetuseks korraldada 2021. aasta novembris Elva spordihoones ka rahvusvaheline spordikonverents, kus saavad osaleda nii Elva valla spordiklubid, treenerid, spordiürituste korraldajad kui ka kõik teised Lõuna-Eestis ja mujal tegutsevad spordientusiastid.

Euroopa Spordilinna tiitlile kandideerimiseks tuli Elva valla meeskonnal kokku panna taotlusraamat, kus toodi välja Elva valla spordivaldkonna ülevaade koos tiitliaastal planeeritavate tegevuste ja spordivaldkonna arengueesmärkidega.

Euroopa Spordilinna tiitlit annab 2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutsev mittetulundusühing ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation). Euroopa Spordilinna tiitlit on Eestis varasemalt kandnud 2020. aastal Kuressaare.