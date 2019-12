Eestlased sulgpalli maailma edetabelis: Must ja Kuuba säilitasid koha

Ka esikolmikutes ei toonud möödunud seitse päeva muudatusi. Naistest on esimesed kolm endiselt Tzu Ying Tai (Taivan) 92 675, Yufei Chen (Hiina) 92 465 ja tänavuse MM-i hõbe Nozomi Okuhara (Jaapan) 88 986 punktiga. Meestest on esikolmikus valitsev maailmameister Kento Momota (Jaapan) 110 118, Tien Chen Chou (Taivan) 80 548 ja Anders Antonsen (Taani) 77 600 punktiga.

Maailma esisajas on endiselt ka Eesti parim naispaar Kati-Kreet Marran – Helina Rüütel, asudes 64. kohal. Meespaarismängus paiknevad Kristjan Kaljurand – Raul Käsner 184. kohal, segapaarismängus leiab parima Eesti paari Mihkel Laanes – Helina Rüütel 392. kohalt.

Alates 1. maist 2019 peab BWF ka Tokyo olümpiamängudele kvalifitseerumise edetabeleid. Tabel läheb lukku tuleva aasta 1. mail ning arvesse lähevad kümme paremat turniiri. Üksikmängus pääseb Tokyosse selle edetabeli põhjal 38 sulgpallurit, kõigis kolmes paarismängus 16 paari. Tänase seisuga oleks kahel Eesti sulgpalluril olümpiakoht olemas.

Naisüksikmängus on Kristin Kuubal koos 21 250 punkti ning need annavad talle olümpia reitingutabelis 29. koha (läinud nädalal 30.). Viimasena pääseks hetkel olümpiale 16 290 punkti kogunud hollandlanna Soraya de Visch Eijbergen. Meesüksimängus on Raul Must 18 370 punktiga jätkuvalt 31. kohal. Viimase olümpiapileti saaks ungarlane Gergely Krausz 14 570 punktiga.