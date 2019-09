Eestit külastab maailmaklassi spordipsühholoog

Moggan külastab Eestit Eesti Ratsaspordi Liidu kutsel 6.- 8. septembrini, andes siin mitu loengut ja seminari kõikide spordialade treeneritele.

Moggan tegeleb lisaks sportlaste nõustamisele väga palju ka treenerite õpetamise ja juhendamisega, on ju treener sportlase esmane psühholoogiline nõustaja ning suunaja. Moggan on ühes intervjuus öelnud, et sportlase tundmine, tema kaasamine ja temani jõudmine on oluliseks osaks hea tulemuse saavutamisel. Ta leiab ka, et me väärtustame liiga palju võistlusel võitmist ja sportlane on oluline vaid võites. Peale karjääri lõppu või vigastust heidetakse ta aga kõrvale, selle asemel et aidata tal uuesti tavaeluga kohaneda.

Vaata intervjuud Liam Mogganiga tema eelmise külaskäigu ajal Eestisse: