Eestil on üks supersportlane. Kas uus aasta toob lisa?

Madis Kalvet reporter

Kelly Sildaru tänavuse MM-kullaga. Foto: Taavi Sepp

Eestil on praegu üks supersportlane ehk atleet, kes saab Eesti Olümpiakomitee EOK poolt A+ taseme toetust. Teatavasti on sellises staatuses atleedid, kes on viimase kahe aasta jooksul võitnud kuldmedali maailmameistrivõistlustelt või olümpiamängudelt. Praegu on ainsana sellisel tasemel freestyle-suusataja Kelly Sildaru, kes krooniti rennisõidus maailmameistriks tänavu veebruaris.