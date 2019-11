Eesti võõrustab esmakordselt tipptegijate osavõtul iluvõimlemise GP-etappi

„Veebruari lõpus ja märtsi alguses võistleb Tartus maailma paremik, ja kuna tegemist on olümpia-aastaga, on meie võistlus tipptegijatele väga oluline start,“ rõõmustas võistluse peakorraldaja Janika Mölder. „Minu ja kogu meie meeskonna jaoks, kes on aastaid Miss Valentine´i organiseerinud, on tegemist väga suure tunnustusega. Meid usaldatakse,“ lisas Mölder.

Hooaja jooksul toimub kuus GP-etappi, lisaks finaaletapp. Pealtvaatajad saavad nautida nii rõnga, palli, kurika kui ka lindikavasid. Suure tõenäosusega näeme Eestis võistlemas iluvõimlemise superstaare, kaksikõdesid Dina ja Arina Averinat (Venemaa) ning Linoy Ashrami (Iisrael).

„Korraldajatele on Miss Valentine´i ja GP-etapi samaaegne korraldamine paras väljakutse, sest kokku on oodata Tartusse tuhat võimlejat ja 250 taustatiimi liiget 40 riigist,“ rääkis Mölder, lisades, et võistluse muudab eriti atraktiivseks toimumise aeg – aasta alguses näitavad tipptegijad esimest korda, missuguste kavadega nad Tokyo olümpiale vastu lähevad.

Eesti saab kodusel GP-etapil välja panna neli võimlejat. „Kindlasti rõõmustab uudis ka meie võimlejaid, sest lõppenud hooajal oli konkurents välisvõistlustele väga tihe,“ sõnas Eesti Võimlemisliidu peasekretär Tene-Riin Vaarmann. „Lisaks toimub Miss Valentine´i raames ka rühmkavade võistlus, kus saab teiste seas hea stardi Eesti naiskond, kes püüab maikuus toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel olümpiakohta,“ lisas ta.

Üks pikema ajalooga rahvusvaheline võimlemisvõistlus Miss Valentine on saanud teoks tänu korraldajate, Eesti riigi, Tartu linna ja teiste heade toetajate koostööle.