Eesti võimlemine saab ainulaadse treeningsaali näol uue hingamise

Uudses hoones saavad kaasaegsetes tingimustes treenida nii võistlussportlased kui ka väikelapsed ning paranevad oluliselt senised treeningtingimused Tallinnas.

"Eesti on täna ainuke Euroopa riik, kus puuduvad kaasaegsed tingimused sportvõimlemise harrastamiseks. Erika võimla on sisustatud kõikide sportvõimlemise vahenditega ning see saal loob eeldused olümpiamängude ühe vaadatuima spordiala arenguks Eestis,“ sõnas Eesti võimlemisliidu president Peeter Tishler.

Hoone avamisel astuvad üles Soome tippvõimlejad, nende seas ka Eesti taustaga Oskar Kirmes, kes võistles sportvõimlemises Rio olümpiamängudel. Ametliku programmi järel saavad kõik soovijad proovida uue võimlemissaali vahendeid ning tutvuda spordiruumidega.

Iganädalased treeningud algavad Erika võimlas 7. septembrist ning huvilisi juhendavad Audentese spordiklubi treenerid.

Avamisürituse programm:

15.00–15.10 Kogunemine ja tervitussõnad

15.10–15.30 Soome sportvõimlejate esinemised

15.30 Sõnavõtud, võimlemissaaliga tutvumine