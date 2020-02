Eesti vibulaskja tegi Las Vegases ajalugu

Duell-laskmine toimub 3 noolega ning lastakse viis seeriat ehk kokku 15 noolt. Maksimum tulemus, mis duellis on võimalik lasta on 150 punkti. Selleks, et pääseda kullamatši, tuli eelnevalt võita 3 duelli. Esimeseks vastaseks oli hollandlanna Sanne de Laat, kes alistati tulemusega 146-145. 1/4 duelli vastaseks tuli USA-d esindav L. Ochoa-Anderson ning Liselli edu jätkus duellivõiduga 145-143. Neljandikfinaali duellivõit tagas koha poolfinaali, kus järgmiseks vastaseks oli Sarah Prieels Belgiast.

Antud duell oli eelolevatest tunduvalt kõrgematasemelisem, kus Lisell saavutas duellivõidu punktisummaga 2 punkti alla maksimumi 148-147. Lisell Jäätma oli jõudnud MK sarja üldarvestuse kullamatši. Kullamatši vastaseks tuli USA esndaja Paige Pierce, kes on hetkel maailmaretingu edetabeli 3. positsioonil ning ühtlasi ka Las Vegase osavõistluselt maksimum etapipunktid kogunud 24a sportlane. Paige Pierce duellitulemusest 146:141 Lisell jagu ei saanud.

Esimest korda vibuspordi ajaloos on Eesti võitnud kogu sarja koondtulemusena hõbemedali.

Treener Maarika Jäätma kommentaar: ”Kuni finaalini läks kõik väga hästi. Vahepealsel 2 tunnisel pausil tekkis juba uni ja väsimus. Duellid toimusid Las Vegases hilisõhtul (Eesti aja järgi kell 6:30 hommikul) ning eelnevatel päevadel me sel ajal juba magasime. Eks see natukene mõjutas laskmist, kuid üldjoonest läks kõik väga hästi. Olen Liselli üle väga uhke!”

MK sarja võitja Paige Pierce kommentaar: “Plokkvibu laskvate naiste tase tõuseb iga aastaga üha enam ja enam. Iga võistlus on tugevam ja tugevam. Kõik see lihtsalt näitab, et me kõik töötame oma taseme tõstmiseks väga tõsisel ja ma tean, et ühtselt kogu vibuklassina tahame tõestada kõigile, et milleks me veel tegelikult oleme võimelised." (plokkvibu võistlusklass loodab pääseda aastaks 2028 olümpiale).

Liselli hõbemedali varju jääb kahjuks vibuspordi teine tugev saavutus.

Sportvibulaskja Reena Pärnat, kes eelmisel sisehooajal jäi napilt finaalturniiri kohalt välja, pääses sel hooajal MK sarja finaalturniirile 15 positsioonile ja võistles end samuti MK sarja kokkuvõttes kõrgele 9. kohale.