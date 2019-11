Eesti vibulaskja püstitas noorte maailmarekordi

Paas võitis 1/16 duelli uut kadettide maailmarekordit tähistava tulemusega, 149 punkti. Uus kadettide maailmarekord on vaid üks punkt väiksem maksimaalsest võimalikust punktisummast. Eelmine rekord püsis 2018 aasta veebruarist, 148 punkti 150-st ning oli itaallanna Elisa Roneri nimel.

Treener Maarika Jäätma kommentaar: "Jäin oma kasvandike võistlemisega väga rahule. Eelvoorudes lasti tugevad tulemused, mis tõstis nad kvalifikatsioonitabeli etteotsa. Ka duellides näidati häid tulemusi. Erilises hoos oli Meeri-Marita, kes lasi duellides uue kadettide maailmarekordi, milleks on 149 punkti 150-st. Kuna tegemist oli täiskasvanute võistlusega ja minu laskjad kuuluvad kõik alles noorte klassidesse, on heameel veelgi suurem, et suudame lasta maailma tippudega võrdselt."

Robin Jäätma saavutas uue Eesti juunioride rekordiga, 592 punktiga eelringi 17. asetuse 129 plokkvibu mehe hulgas ning lõpetas turniiri peale duelle samal positsioonil.

Lisell Jäätma alustas duelle eelringi 10. asetuselt, lõppkohaks 17. koht. Sportvibu naiste klassis saavutas Maris Tetsmann 17. ja Reena Pärnat 35. koha.