Eesti tippsportlane Itaalias: üritan siit võimalikult ruttu minema pääseda

"Olen hetkel Rooma lähedal treenimas (tulime üleeile Cantalupast siia). Plaanis oli paari päeva pärast autoga Lausanne`i laagrisse sõita. Hetkel tundub see plaan üsna võimatu (piirkondade vahel on liikumine piiratud kogu Itaalias)," kirjutas Pärnat sotsiaalmeedias.

Eestlanna avaldas lootust, et suudab kohalikele ametivõimudele selgeks teha, et olümpia katsevõistluste tõttu on tal ülioluline juba täna Itaaliast lahkuda.

"Nüüd on eesmärgiks Itaaliast minema saada ja seda võimalikult ruttu. Loodan, et mul õnnestub kahe rongiga jõuda lennujaama ja et õhtust Rooma-Genfi lendu ei tühistata ning et kõik kontrollid loevad mu reisimisvajaduse põhjendatuks. Asun varsti teele ja plaanin rohkem aega, et kõik kontrollid läbida. Seiklen siin ja proovin ametnikele selgitada, miks on lähenevad treeninglaagrid ja olümpia katsevõistlused piisavad põhjendused riigist lahkumiseks," lisas Pärnat, kes sai 2012. aasta suveolümpiamängudel 33. koha.

