Eesti (tipp)sport sai tipptasemel meditsiinikeskuse. Regulaarne patsient Erki Nool: nüüd on arstilkäik lihtsam

Kõik üksused, mis kokku koondusid – Eesti spordimeditsiini sihtasutus (SportMed), Ortopeedia Arstid ja füsioteraapia kliinik – olid varemgi olemas, ent nüüd asuvad nad samas paigas. Ehk nagu füsioterapeut ja treener Indrek Tustit sõnas, ei pea sportlane enam jooksma ühest paigast teise ning tema ravi on märksa tulemuslikum.

SportMedi juht Mihkel Mardna sõnul saab nüüd patsient ühes hoones kõike, mida ta vajab – ennetustegevusest kuni taastusravini. „Oleme katnud kõik sportastele vajalikud teenused: meil töötavad spordiarstid, ortopeedid, füsioterapeudid, taastusravi spetsialistid, nõustamas käivad dietoloogid, saab teha tervisekontrolli, teste ja analüüse... Piltlikult öeldes astub sportlane probleemide puhul uksest sisse, käib kabinetist-kabinetti ja lahkub pärast taastusravi tervena. Kui meil mingi teenus puudub, saab abi siitsamast, meditsiinilinnaku teistelt üksustelt.”

Mardna rõhutas, et jutt ei käi pelgalt tippsportlastest, vaid abi saavad ka noored atleedi, tervisesportlased ja vajaduse korral ka need, kes sporti ei tee.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõruma kinnitas, et spordimeditsiini tippspetsialistid said enda käsutusse tipptasemel meditsiinikeskuse. Doktor Mardna nõustus, kuid lisas, et seda Eesti mõistes. „Spordimeditsiin ei muutu mitte aastate ega kuude, vaid nädalatega. Kõik uus on kallis ja paraku tulevad meil rahalised piirid ette. Küll aga kinnitan, et meie tippsportlased ehk Team Estonia liikmed saavad maailma parimat ravi. Meil käivad operatsioone tegemas oma ala maailma tipud – parim näide on odaviskaja Magnus Kirt, kelle õlga lõikas soomlane Urho Väätänen – või siis saadame oma arvukatele kontaktidele tuginedes sportlased ravile piiritaguste spetsialistide juurde.”

Olümpiavõitja Erki Nool tervitas spordimeditsiini asutuste koondumist igati: „Viimase 30 aasta jooksul on mul viis korda olnud palavik, kuid lõikusel olen käinud 15 puhul. Arvestades mu sportlikke eluviise jään edaspidigi SportMedi regulaarseks patsiendiks. Ent nüüd on tänu tekkinud sünergiale arstilkäik lihtsam.”