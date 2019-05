Eesti terviseradadel algab tänasest #rajavallutaja väljakutse

„Meil on hea meel, et iga aastaga liitub rajavallutajate hulka üha rohkem ettevõtteid ja asutusi, kes oma kollektiivides terve maikuu samuti liikuma kutsuvad. 5 ministeeriumit võistleb omavahel liikumiskilomeetrite kogumises, Eesti Energia valmistub Narva Energiajooksuks, Swedbank peab tervisekuud ning näiteid on tuua veel. Oma tervise ja hea enesetunde jaoks saab iga inimene ise väga palju ära teha. Selleks sobivadki kodulähedased terviserajad ideaalselt,“ lisas Lõoke.

Infot #rajavallutaja tegevuste kohta saab facebooki lehelt https://www.facebook.com/terviserajad/. Lähima liikumisraja leiab www.terviserajad.ee.

SA Eesti Terviserajad on asutatud 2005. aastal Merko Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia AS-ide poolt. Eesmärgiks on kindlustada enamikule Eestimaa elanikkonnast terviseradade võrgustiku kättesaadavus aastaringseks ja tasuta liikumisharrastuseks. Hetkel on Eestis üle 100 terviseraja ja 72 siseterviserada.