Eesti tennise jaoks märgilise tähendusega linn tahab 2032. aasta olümpiat korraldada

Mõtet suvemängude korraldamisest on Queenslandis mõlgutatud juba aastaid. Nüüd on ametnikud aga asja lähemalt kaalunud ning leidnud, et olümpiamängud looksid piirkonda juurde 129 000 töökohta ning see on midagi, mille nimel tasub pingutada.

Vastav ettepanek viiakse nüüd Austraalia valitsusse ja olümpiakomiteesse, et nood valmistaks ette ametliku pakkumise, mille kohaselt oleks mängude keskus Brisbane'is, Gold ja Sunshine Coastil ning sisaldaks ka linnu nagu Townsville, Cairns ja Whitsundays.

Brisbane on spordimaailmas tuntud eelkõige oma WTA tenniseturniiri poolest, mis on üks Australian Openi soojendusturniiridest. 2012. aastal võidutses seal Kaia Kanepi.

2032. aasta olümpia ja paraolümpia korraldaja valitakse hiljemalt 2025. aastal. Soovi neid mänge võõrustada on avaldanud veel järgmised linnad või piirkonnad:

Jakarta, Indoneesia

Mumbai, India

Madrid, Hispaania

Rhine-Ruhr, Saksamaa

Seoul ja Pyeongyang, Põhja- ja Lõuna-Korea

Bologna ja Firenze, Itaalia

London, Suurbritannia

St. Peterburg, Kaasan ja Sotši, Venemaa